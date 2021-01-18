انت الان تتابع تفاصيل خبر رابط وشروط التقديم في وظائف مكافحة المخدرات عبر أبشر توظيف والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - بدأت اليوم الأحد الموافق 17 يناير 2021 عمليات التسجيل في وظائف مكافحة المخدرات للنساء برتبة جندي عبر موقع أبشر للتوظيف بحسب ما أعلنته الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية السعودية في وقت سابق، حيث أعلنت الإدارة عن فتح باب التقديم للنساء فقط للتعيين برتبة جندي، مع وجوب توافر الشروط الخاصة بالقبول، نستعرض معكم شروط التعيين التي تم إعلانها عبر موقع أبشر للتوظيف، وكذلك رابط التسجيل وشرح مفصل لخطوات التقديم.

شروط التعيين في وظائف مكافحة المخدرات

حصول المتقدمة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى.

أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن يكون لديها هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية وقت التقديم.

أن يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

ألا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.

توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

يتوجب على جميع المتقدمات تعبئة الحقول المطلوبة بمنتهى الدقة فسوف يتم استبعاد كل من يوجد عندها اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

رابط وخطوات التقديم في رتبة جندي من خلال بوابة أبشر للتوظيف