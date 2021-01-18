20 يناير فرصة لتعزيز ديمقراطيتنا.. نائبة بايدن توجه رسالة جديدة للشعب الأمريكي

وجهت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب، رسالة إلى الشعب الأمريكي بمناسبة اقتراب تنصيبها.

وكتبت هاريس على تويتر: "سيكون 20 يناير 2021 فرصة جديدة للشفاء وإعادة البناء وتعزيز ديمقراطيتنا التي نعتز بها جميعًا.

وأضافت: "وسيتطلب الوفاء بوعد هذه اللحظة أن يقوم كل منا بدوره - معًا".

ومن ناحية أخرى، يخطط الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن للكشف عن تشريع في يومه الأول في المكتب البيضاوي من شأنه أن يوفر مسارًا قانونيًا لمنح الجنسية لما يقدر بنحو 11 مليون مهاجر.

قال أربعة أشخاص أطلعوا على خطط بايدن لوكالة أسوشيتيد برس إن الإجراء من بين أولوياته القصوى خلال أيامه الأولى في البيت الأبيض ، إلى جانب السيطرة على جائحة فيروس كورونا وتجديد الاقتصاد الأمريكي.