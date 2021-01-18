كومان يدافع عن فعلة ميسي: "رد فعل طبيعي"

لم يتأخر دفاع مدرب برشلونة، رونالد كومان، عن قراره بالبدء بليونيل ميسي في نهائي كأس السوبر الإسبانية، الأحد، وذلك بعدما تعرض اللاعب الأرجنتيني للطرد المباشر، لأول مرة في مسيرته مع النادي خلال الهزيمة أمام أتليتيك بيلباو 3-2، بعد وقت إضافي.

وغاب ميسي عن الفوز في قبل نهائي كأس السوبر، الأربعاء الماضي، أمام ريال سوسيداد بسبب الإصابة، لكن قبل خوض النهائي قال كومان إنه سيسمح للاعب باتخاذ القرار المناسب بشأن لياقته البدنية.

وقال المدرب الهولندي للصحفيين عقب الخسارة "أعتقد أنه بعد الكثير جدا من السنوات في أعلى المستويات، فإنه يعرف متى يستطيع اللعب ومتى لا يستطيع. تحدثت إليه وقال إنه جاهز بما يكفي لبدء المباراة".

وظهر ميسي بشكل قوي في البداية، وساهم بشكل مؤثر في هدف التقدم، لكنه شعر بالإرهاق مع مرور الوقت، وخرج من الأجواء بشكل تدريجي.

ونال الإحباط من ميسي حيث وصل إلى قمة الغضب في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي، واعتدى على أسيير بياليبري لاعب بيلباو، قبل أن يتدخل حكم الفيديو المساعد ويتسبب في طرده بشكل مباشر.

ونقلت "رويترز" عن كومان قوله "أتفهم ما فعله ميسي.. لا أعرف عدد الأخطاء المرتكبة ضده، ويكون من الطبيعي صدور رد فعل عند الاستمرار في محاولة ارتكاب خطأ ضد لاعب يتطلع إلى المراوغة بالكرة، لكني أحتاج إلى رؤية اللقطة مجددا بشكل واضح".

ومع تلقي ميسي بطاقة حمراء بسبب العنف، فإنه من المرجح أن يتعرض لعقوبة الإيقاف 4 مباريات في الدوري الإسباني، وكأس الملك.

ويلعب برشلونة مع جاره كورنيا في دور 32 لكأس الملك في منتصف الأسبوع، علما بأنه يحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني بفارق 7 نقاط عن أتليتيكو مدريد المتصدر، الذي يملك مباراتين مؤجلتين.