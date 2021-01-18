عاجل.. انفجار قنبلة مغناطيسية فى كابول

جدة - نرمين السيد - قالت شرطة كابول - فى بيان لها نقلته قناة "طلوع" الأفغانية - إن الحادث وقع فى حوالى الساعة الثامنة والنصف صباحا بالتوقيت المحلى للبلاد بالتزامن مع مرور سيارة تابعة لوزارة الاتصالات الأفغانية. ويأتى هذا الانفجار بعد مرور يوم واحد على مقتل قاضيتين بالمحكمة العليا جراء تعرضهما لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين فى كابول.

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