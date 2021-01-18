طريقة تحميل وشحن جواهر فري فاير مجاناً 2021 بطرق جديدة وأمنه

شحن جواهر فري فاير مجاناً 2021 بطرق جديدة، والتي منها على سبيل المثال التطبيقات البديلة أو ما تسمي بالتطبيقات المجانية، حيث تتيح هذه التطبيقات استفادة اللاعبين بكسب النقاط عبر آلية التحميل او المشاركة أو المشاهدة ونظراً لصعوبة الحصول على الجواهر المجانية من كثرة التطبيقات التي انتشرت الآونة الأخيرة الغير صادقة، لهذا السبب قمنا لإيضاح أهم التطبيقات البديلة التي تحقق لكم الجواهر المجانية والتي سنستعرضها في فقرات هذا المقال.

تحميل لعبة فري فاير Free fire اللعبة التي أصبحت رقم واحد في العالم من حيث أعداد عمليات البحث والتحميل في الآونة الأخيرة، والتي بها إثارة بالغة في طريقة اللعب وتحقيق الانتصار علي اللاعبين الذي يتجاوز عددهم الخمسين لاعب، حيث يمكنك تحميل لعبة فري فاير علي جهاز الكمبيوتر والاندرويد والايفون بعدة خطوات بسيطة، ولكن لم تكن الصعوبة في لعبة فري فاير في تنصيب اللعبة القتالية ولكن تكون الصعوبة المطلقة في الحصول علي أدوات القتال والذي سنقوم بتوضيحه في فقرات لاحقة في الفقرات التالية خطوة بخطوة.

تستطيع عزيزي القارئ الراغب في القيام بتحميل لعبة فري فاير التوجه اولا إلي رابط موقع فري فاير ثم القيام بتحميل وتثبيت اللعبة ثم التعرف علي اتجاهات الحركة التي جاءت كالتالي:



حرف D Move right حرف S Move backword حرف C Crouch حرف Z prone حرف A Move left

كما يمكنك في حالة القفز لأعلي القيام بالنقر علي المسطرة.

دعني عزيزي القارئ أن نوضح لك في البداية نوضح لك بعض من أسعار جواهر فري فاير الغير مجانية والتي جاءت كالتالي



Free fire 100+10 بقيمة 16.67 ج.م.

شحن جواهر فري فاير 530+53 بقيمة 83.34 ج.م.

Free fire 210+21 Diamonds بقيمة 33.32 ج.م.

لذا وصلنا معكم إلي المرحلة الأهم كيفية شحن جواهر فري فاير مجانا؟ دعني أوضح لك أمر هام طريقة الحصول علي الجواهر المجانية تتطلب منك بعض الإجراءات التي توفر لك الجواهر المجانية بدون مقابل مادي ولكن يوجد مقابل يجب فعله ألا وهو تنفيذ بعض المهام، كيف ذلك ؟ نوضح لكم بالتفصيل في الفقرة التالية.

قبل أن نبدأ في ذكر طرق شحن جواهر فري فاير مجانا يجب علينا أن نذكر لكم بعض الاحتياطات اللازمة من أجلك أخي أو أختي القارئة، قد يصادفك يوميا العديد من العناوين في الكثير من المواقع الإلكترونية عن شحن رصيد جواهر فري فاير مجاناً وكذلك علي قنوات اليوتيوب، فبعض هذه المواقع قد يكون هدفها هو استغلال هذه الطريقة لسرقة حسابات، لذا وجب علينا التنبيه بذلك خوفاً منا عليكم من هؤلاء، فيجب عليكم عدم إضافة أو تسجيل أي بيانات شخصية في عمليات التسجيل في هذه المواقع وفيما يلي سنوضح لكم طرق التعرف علي المواقع والقنوات الأمنة.

تعد شحن جواهر فري فاير مجاني من خلال الأصدقاء أسهل وابسط الطرق التي يمكنك حصولك على الجواهر بشكل مجاني عن طريق حسابك أو من خلال اصدقائك في free fire وكل ما عليك فعله هو تسجيل رقم ID الخاص بك في اللعبة حيث تجد الكثير من المواقع توفر هذه الخدمة.

كما ذكرنا في الفقرة السابقة عن المواقع التي تتيح عملية شحن رصيد جواهر فري فاير مجانا، كذلك بعض قنوات اليوتيوب تتيح ذلك من خلال تنفيذ مشاهدات الإعلانات أو الفيديوهات أو مشاركة الفيديوهات أو العديد من المهام اللازمة للاستفادة من بعض النقاط التي يسمح لك بتحويلها إلي جواهر فري فاير مجاني، ولكن القليل من هذه القنوات صادقة، ومنهم من يصدق فعلياً ولكن لم استطيع أن ارشح لكم قناة بعينها حفاظاً عليكم ولكن في الفقرة التالية نوضح لكم طريقة مميزة للحصول على الجواهر المجانية.

شحن جواهر فري فاير مجاني عبر تطبيق جوجل بلاي تتطلب منك تحويل جوجل بلاي العربي إلي أمريكي، كيف ذلك؟ ولماذا يتم تحويل جوجل بلاي من عربي إلي أمريكي؟ أعتقد أن هاذين السؤالين قد يطرأ في ذهنك عزيزي القارئ، أولا جوجل بلاي أو سوق بلاي لا تتيح إلي العرب جميع الخدمات مثل تحميل ألعاب معينة أو تطبيقات أو ما شابه ذلك، لذلك يجب القيام بعمل تحويل جوجل بلاي إلي أمريكي.

بعد تحويل متجر جوجل بلاي من عربي إلي أمريكي تقوم بتحميل التطبيقات التي توفر لك جواهر فري فاير مجانا، حيث يمكنك تحميل ثم بعد الانتهاء تقوم بإلغاء التحميل، عند كل تثبيت تطبيق من التطبيقات يحصل على مجموعة من النقاط والتي يسمح لك تحويلها إلي جواهر فري فاير مجانا.

اهم تطبيق شحن جواهر فري فاير مجاناً

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قبل الختام ننوه أننا خلال ساعات قليلة سنحدث المقال بخطوات أخري لشحن جواهر فري فاير، لذا ننتظر تعليقاتكم حول طريقة تحميل وشحن جواهر فري فاير مجاناً.