رابط نتيجة الشهادة السودانية 2020 عبر موقع وزارة التعليم السودان استعلم الان

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رابط نتيجة الشهادة السودانية 2020 عبر موقع وزارة التعليم السودان الكثير من أولياء الأمور والطلاب والطالبات للشهادة السودانية في حالة ترقب للنتيجة، حيث أن يريد الكثير معرفة نتيجة الامتحانات للشهادة السودانية التي تم اجتيازها لعام 2020، بعد أن تم تأجيلها بظل الظروف التي تواجه دول العالم وليس السودان فقط جراء فيرس كورونا المستجد، والطلاب الآن يبحثون على الرابط الرسمي التي وضعته الوزارة من أجل الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية، وقد تم إنشاء المنصة بهدف المحافظة على سلامة الطلاب والحد من انتشار فيرس كورونا، ونحن اليوم سوف نعرض عليكم خطوات الاستعلام عبر الرابط.
الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية 2020
بعد أن صرح مسئول من داخل وزارة التربية والتعليم في السودان، أن بعد الانتهاء من مراجعة الامتحانات ورصد الدرجات، سوف يتم إعلان النتائج خلال موقع وزارة التربية والتعليم السودانية، حيث أنه من الممكن أن يحصل كافة الطلاب على النتيجة من خلال إضافة رقم الجلوس الخاص به، كما أنه أهاب بأنه لا يوجد أي داعي للقلق والتوتر، حيث أنه قد صرح مسئول أن نسبة النجاح لهذا الفصل الدراسي عالية جداً التي قد تعدت 90%، وتعتبر نسبة جيدة التي قد تمت بالنظام الإلكتروني والتعليم عن بعد التي قامت الوزارة باعتماده من أجل النهوض بالتعليم، وسوف يتم الإعلان عن النتائج في كافة مناطق السودان سوياً.خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية
- في البداية يقوم المستعلم بالدخول على الموقع الرسمي الخاص (وزارة التربية والتعليم السودانية)
- يتم النقر على اختيار النتائج للشهادة الإعدادية السودانية التي تتعلق بكافة الطلاب.
- من ثم يقوم الطالب بإضافة رقم الجلوس الخاص به.
- بعد ذلك يتم تدوين الاسم الرباعي للطالب.
- من ثم يتم إضافة الرقم القومي للطالب.
- يتم النقر على الاستعلام وسوف تظهر لك النتيجة فور اعتمادها بشكل مفصل لدرجات كل مادة.
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رابط نتيجة الشهادة السودانية 2020 عبر موقع وزارة التعليم السودان الكثير من أولياء الأمور والطلاب والطالبات للشهادة السودانية في حالة ترقب للنتيجة، حيث أن يريد الكثير معرفة نتيجة الامتحانات للشهادة السودانية التي تم اجتيازها لعام 2020، بعد أن تم تأجيلها بظل الظروف التي تواجه دول العالم وليس السودان فقط جراء فيرس كورونا المستجد، والطلاب الآن يبحثون على الرابط الرسمي التي وضعته الوزارة من أجل الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية، وقد تم إنشاء المنصة بهدف المحافظة على سلامة الطلاب والحد من انتشار فيرس كورونا، ونحن اليوم سوف نعرض عليكم خطوات الاستعلام عبر الرابط.
الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية 2020
بعد أن صرح مسئول من داخل وزارة التربية والتعليم في السودان، أن بعد الانتهاء من مراجعة الامتحانات ورصد الدرجات، سوف يتم إعلان النتائج خلال موقع وزارة التربية والتعليم السودانية، حيث أنه من الممكن أن يحصل كافة الطلاب على النتيجة من خلال إضافة رقم الجلوس الخاص به، كما أنه أهاب بأنه لا يوجد أي داعي للقلق والتوتر، حيث أنه قد صرح مسئول أن نسبة النجاح لهذا الفصل الدراسي عالية جداً التي قد تعدت 90%، وتعتبر نسبة جيدة التي قد تمت بالنظام الإلكتروني والتعليم عن بعد التي قامت الوزارة باعتماده من أجل النهوض بالتعليم، وسوف يتم الإعلان عن النتائج في كافة مناطق السودان سوياً.خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية
- في البداية يقوم المستعلم بالدخول على الموقع الرسمي الخاص (وزارة التربية والتعليم السودانية)
- يتم النقر على اختيار النتائج للشهادة الإعدادية السودانية التي تتعلق بكافة الطلاب.
- من ثم يقوم الطالب بإضافة رقم الجلوس الخاص به.
- بعد ذلك يتم تدوين الاسم الرباعي للطالب.
- من ثم يتم إضافة الرقم القومي للطالب.
- يتم النقر على الاستعلام وسوف تظهر لك النتيجة فور اعتمادها بشكل مفصل لدرجات كل مادة.
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