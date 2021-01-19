ترامب يوجه بإبعاد الطائرات الصينية المسيرة من الأسطول الحكومى

جدة - نرمين السيد - وقع الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، أمس الإثنين، أمرًا تنفيذيًا يوجه الوكالات الأمريكية لإبعاد الطائرات دون طيار الصينية من الأساطيل الحكومية كأولوية عمل، وتقييم أى مخاطر أمنية لوجود تلك الطائرات.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، أصدر ترامب توجيهًا لجميع الوكالات الأمريكية بتحديد المخاطر الأمنية الناجمة عن وجود الطائرات التى صنعتها شركات صينية أو دول أجنبية أخرى، تعتبرها أمريكا خصومًا، فى أسطول الطائرات الحالى للحكومة. وكانت وزارة التجارة الأمريكية أضافت أكبر شركة صينية لصناعة الطائرات دون طيار، "دى. جيه. آى"، إلى القائمة السوداء الاقتصادية للحكومة، الشهر الماضى، وذلك إلى جانب عشرات الشركات الصينية الأخرى.

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