أخبار اليمن : الأرصاد ينبّه للوقاية من صدمات البرد في 6 محافظات

الأرصاد ينبّه للوقاية من صدمات البرد في 6 محافظاتتوقع الوطني للأرصاد الجوية ان يكون الطقس بارد إلى شديدة البرودة على المحافظات الجبلية وبارد في المناطق الصحراوية خلال 24 ساعة المقبلة .

وأشار المركز في نشرته الجوية إلى أن الطقس سيكون بارداً إلى شديدة البرودة في المحافظات الجبلية وخاصة صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء والضالع .

وأفاد بأن الطقس سيكون بارد في المناطق المرتفعة من محافظات إب، تعز، لحج ،أبين ، شبوه وحضرموت ، وعلى المناطق الصحراوية أثناء ساعات الليل والصباح والصباح الباكر.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبه المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر والمسافرين إلى تلك المحافظات بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة .

وحث المزارعين ورعاة المواشي والنحالين على حماية المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والمناحل من آثار البرودة الشديدة .

وذكر المركز ان أدنى درجات الحرارة المسجلة صباح اليوم في عمران : درجة واحدة؛ صنعاء : 1.1 ؛ ذمار : 1.6 ؛ سيئون : 7.1؛ حجه : 7.2 ؛ السدة : 7.5 ؛ المحويت : 9.3 .

