نيويورك ـ وكالات:

ذكرت صحيفة “نيويورك بوست” الأميركية أن 11 دولة في العالم لم يصلها فيروس كورونا حتى هذه اللحظة، وهذه الدول هي:

ـ جزر كوك: يبلغ عدد سكانها نحو 17000 نسمة

ـ توفالو: يقدر عدد سكانها بنحو 11500 نسمة

ـ تونجا: يبلغ عدد سكانها قرابة 104 آلاف نسمة.

ـ جزر بيتكيرن: يبلغ عدد سكانها 50 نسمة فقط.

ـ بالاو: يقدر عدد سكانها بنحو 18 ألف نسمة.

ـ نييوي: يبلغ عدد سكانها حوالي 1,612 نسمة.

ـ ناورو: يقدر عدد سكانها بحوالي 12700 نسمة.

ـ كيريباتي: يبلغ عدد سكانها قرابة 116 ألف نسمة.

ـ توكيلاو: عدد سكانها يقدر بحدود 1500 نسمة

ـ ميكرونيزيا: يبلغ عدد سكانها نحو 112 ألف نسمة

ـ تركمانستان: يقدر عدد سكانها بحوالي 5 ملايين نسمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 11 دولة نجت من كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.