عاجل.. كر وفر بين قوات الأمن والمتظاهرين فى العاصمة التونسية

جدة - نرمين السيد - ولفتت إلى أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين وسط عمليات كر وفر بين قوات الأمن التونسية والمتظاهرين. وكانت احتجاجات نشبت خلال الأيام الماضية فى عدد من المدن التونسية احتجاجًا على مستوى المعيشة.

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