لافروف: النشاط العسكري عند حدودنا الشمالية محفوف بالخطر 

أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لوزيرة خارجية النرويج إيني إريكسون إلى تدهور الوضع الأمني ​​في الدائرة القطبية الشمالية، محذرا من العواقب. وأوضح للجانب النرويجي أن نشاط أوسلو العسكري قرب حدود روسيا محفوف بالعواقب السلبية على منطقة القطب الشمالي.

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