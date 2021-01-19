آلية الاختبارات النهائية والفصلية في الجامعات السعودية 1442

يسأل الطلاب الجامعيين عن الاختبارات النهائية الفصلية في محركات البحث في الآونة الأخیرة، وتأتي أسئلة إلینا عن هذا الموضوع ماهي آلیة الاختبارات الفصلیة ، وفي هذا المقال نقدم لكم آلیة الاختبارات النهائیة الفصلیة للطلاب الجامعیین المملكة العربیة السعودیة، هناك جامعات كثیرة أعلنت عن أهمیة الدراسة والاختبارات، وأهم هذه الجامعات جامعة خالد، وسنذكر في هذا المقال آلیة الاختبارات الفصلیة في جامعة خالد وعدة جامعات أخرى.

هناك عدة جامعات أعلنت عن قراري النهائي بخصوص الاختبارات وآلیتها وهذه الجامعات هي:

جامعة أم القرى

جامعة الملك سعود

جامعة جدة

جامعة الملك خالد

جامعة جازان

جامعة المستقبل

جامعة دار العلوم

جامعة حائل جامعة

الملك عبد العزیز

جامعة الأمیرة نورة

جامعة تبوك

جامعة شقراء

جامعة الحدود الشمالیة

وفیما یلي آلیة الدراسة والاختبار الفصل الدراسي الثاني في جامعة الملك خالد

الجامعات التي أعلنت القرار النهائي بخصوص آلیة الاختبارات

آلیة الاختبار والدراسة للفصل الدراسي الثاني في جامعة خالد

جامعة الملك خالد تقوم بتحدید آلیة الدراسة والاختبار في الفصل الدراسي الثاني من العام 1442، لجمیع الدرجات التعلیمیة والبرامج وهي التي شملت تنظیم بدایة الفصل الدراسي الثاني للطالبات والطلاب المستجدین، زائد اجتماعات المجالس واللجان، وأیضا وجود هیئة التدریس في مقررات الجامعة والاختبارات الفصلية والنهائیة، وقد قال وكیل الجامعات للأمور والشؤون التعلیمیة والوكیل المكلف للدراسات العلیا الدكتور سعد بن دعجم، أن آلیة الفصل الدراسي الثاني تأتي من قرار وزارة التعلیم مؤخرا والذي ینص على أنه یجب على الجامعات تولي التدابیر الصحیة للطلاب والعاملین في الجامعة، وأیضا الترتیبات المتعلقة بعمل الهيئة التدریسیة التابع لها، وذكر أيضا الدكتور سعد بن دعجم أن الدراسة ستكون في أول عشرة أسابیع عن بعد من تاریخ 4 جمادى الآخر، وستحسب العملية التقدیرية التي یحصل طالب علیها في كل مقرر، ومعدل فصلي وحتى التراكمي حسب اللوائح المتبعة في الجامعة، وستتم عملیة التقییم للوضع بشكل كامل بعد مرور العشرة الأولى للأسابیع التي ذكرناها من بدایة الفصل الدراسي الثاني ، وسیتم بعدها تحدید آلية الدراسة في بقیة السنة ووفقا للمستجدات والتغیرات وما یأتي من الجهات المختصة بهذا الموضوع، وسیتم إبلاغ الكلیات والجامعات.

هناك بعض الجامعات أعلنت عن آلية الاختبارات وهذه الجامعات أعلنت أن الاختبارات ستكون حضوریة وسنذكرها في سياق هذه الفقرة:

جامعة جدة

جامعة الملك خالد

جامعة الأمیرة نورة

جامعة تبوك

جامعة جازان

جامعة المستقبل

جامعة دار العلوم

جامعة الملك سعود

جامعة الملك عبد العزیز

جامعة أم القرى

جامعة حائل

جامعة الشقراء

جامعة الحدود الشمالیة.

الجامعات التي اعلنت آلیة الاختبارات بشكل حضوري