انت الان تتابع تفاصيل خبر اللص الشريف.. لص يسرق سيارة ثم يعود لصاحبتها ويهددها بإبلاغ الشرطة لسبب غريب والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - روي المتحدث باسم شرطة بيفرتون “مات هاندرسون”، أغرب واقعة سرقة شهدتها الشرطة في المقاطعة، للص يقوم بسرقة سيارة سيدة، وعندما يبتعد بالسيارة مسافة، يتفاجأ بوجود طفل بالمقعد الخلفي، ليعود اللص من جديد للسيدة، يحاضرها حول عدم الانتباه لطفلها، ويوبخها على فعلتها، ويهددها بإبلاغ الشرطة عما فعلت، ثم يترك الطفل ويبتعد بالسيارة من جديد.

اللص الشريف

وأوضح هندرسون خلال تصريحاته، أن اللص قفز بالسيارة، وبعدما سار بها، أدرك وجود طفل في الرابعة من عمره، يجلس بالمقعد الخلفي، مما دفعه للعودة للأم مرة أخرى، ليعنفها ويأمرها بأخذ طفلها من السيارة، وبعدها يذهب مبتعدًا مرة أخرى، وقال هندرسون: نحن شكورين لنزاهة اللص، التي دفعته لإعادة الصغير لأمه.

وأوضح المتحدث، أن الطفل لم يتعرض لأي أذى، مضيفًا، أن السرقة وقعت أمام متجر للحوم في بيفرتون، عندما تركت الأم، وتدعى “كريستال لاري”، سيارتها بمحرك يعمل وأبواب غير محكمة الغلق، وذهبت لشراء اللحم والحليب، استغرقت دقائق كانت خلالها على بُعد 15 قدم فقط من السيارة، على الجانب الآخر من زجاج المتجر، ولكنها أغفلت عن المراقبة في اللحظة الخطأ.

الأم تحكي الواقعة

تقول الأم: قد يحدث وننشغل كثيرًا كأمهات، ونظن أننا أغفلنا عن حماية صغارنا لثانية أو اثنتين، ولكن هذه المدة القصيرة قد تنتهي بفاجعة، وتضيف أنها سعيدة جدًا وممتنة أن ابنها بخير، واصفة ما قامت به بالحماقة، مؤكدة أنها لن تكرر فعلتها مرة أخرى، فالقرار الذي أخذته في جزء من الثانية كان من الممكن أن يغير كل شئ.

آخر مستجدات الواقعة

أوضح هندرسون أن السيارة كانت فضية من طراز هوندا بيلوت موديل 2013، وقد عثرت عليها قوات الشرطة بعد ساعات قليلة في بورتلاند، والتي تبعد عن بيفرتون مسافة 8 أميال، ولا تزال الشرطة مستمرة في بحثها عن السارق.

وأضاف أن السارق، ذكر أبيض البشرة، له شعر مضفر طويل ولونه بني داكن، وكان يرتدي قناع على الوجه بألوان عديدة، ودعا جميع من يلاحظ شخص بهذه المواصفات، إلى التواصل مع شرطة بيفرتون على الرقم “503-629-0111″، موضحًا في نهاية حديثه، أنه علينا جميعًا كآباء، التعلم من هذا الدرس، وأخذ المزيد من الاحتياطات لنتأكد بأن أبناءنا بخير.