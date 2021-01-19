نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسبانيا ترحب بعقد الانتخابات الفلسطينية وتطالب إسرائيل بتسهيلها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحبت الحكومة الإسبانية بقرار الرئيس محمود عباس الدعوة لانتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، والتي ستجرى في 22 مايو و31 يوليو و31 أغسطس من العام الحالي.

وأعربت الحكومة الإسبانية عن ثقتها بأن هذه الانتخابات ستعزز العملية الديمقراطية في فلسطين وشرعية مؤسساتها، التي تدعم إسبانيا تنميتها من خلال برامج التعاون.

ومن شأن الانتخابات التي تُجرى بضمانات كاملة وفقًا للمبادئ الدولية الإسهام في دفع المفاوضات من أجل حل عادل ودائم على أساس حل الدولتين، إسرائيلية وفلسطينية، تتعايشان بسلام وأمن.

كما طالبت الحكومة الإسبانية حكومة إسرائيل تسهيل إجراء هذه الانتخابات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.