أخبار اليمن : الحديدة.. 175 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة

الحديدة.. 175 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية 175 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن الخروقات تضمنت استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والتحيتا وقرب شارع الخمسين و3 غارات لطيران تجسسي على الفازة والتحيتا وتحليق 11 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والفازة والجبلية والجاح والتحيتا.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان ارتكبت أيضاً 32 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 217 صاروخا وقذيفة و124 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.