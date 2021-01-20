بنس يحضر حفل تنصيب بايدن .. ويغيب عن وداع ترامب

جدة - نرمين السيد - أفاد مكتب مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى، المنتهية ولايته دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، بأن نائب الرئيس السابق سيحضر حفل تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن ولن يكون في وداع ترامب.





وبحسب "روسيا اليوم"، كان مايك بنس، قد تعهد بضمان انتقال آمن للسلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن. وقال "بنس"، خلال تلقيه إفادة أمنية بشأن مراسم التنصيب، إن إدارة ترامب ملتزمة بانتقال منظم ومراسم آمنة. ويأتي ذلك فيما رفعت السلطت الأمنية مستوى الإجراءات الأمنية في محيط مبنى الكونجرس وذلك إثر تقارير إعلامية تحدثت عن احتمال شن هجمات مسلحة تزامنا مع تنصيب بايدن.

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