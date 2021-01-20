ترامب : رفع السرية عن تحقيقات بشأن تدخل روسيا فى انتخابات 2016

ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال ترامب فى مذكرة له: "تم إجراء بعض التنقيحات على الوثائق من أجل السماح بالكشف عنها علنا".
وكان المدعى الخاص روبرت موللر، قاد تحقيقا توصل من خلاله إلى أن روسيا وحملة ترامب لم تدخلا فى أى تآمر خلال انتخابات 2016"، ولكنه لم يفند المزاعم حول محاولات موسكو التأثير على سير الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى الولايات المتحدة.
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