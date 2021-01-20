قبل ساعات من تنصيبه .. أوروبا والناتو : نتطلع إلى عمل مشترك مع بايدن

جدة - نرمين السيد - أعلن حلف شمال الأطلسى "الناتو"، والاتحاد الأوروبى، تطلعهما إلى العمل المشترك مع الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، من أجل تعزيز الروابط بين أوروبا والولايات المتحدة.





وعقب عشاء عمل مع رئيس المجلس الأوروبى، شارل ميشال، كتب الأمين العام لـ"الناتو" ينس ستولتنبرج تغريدة عبر صفحته فى "تويتر" قال فيها: "نتطلع للعمل مع الرئيس المنتخب جو بايدن لتعزيز الروابط بين الولايات المتحدة وأوروبا فى وقت نواجه فيه تحديات عالمية لا يمكن لأى طرف أن يواجهها بمفرده". وبينما تستعد واشنطن لتولى بايدن السلطة بشكل رسمى، اليوم الأربعاء، وتشهد العاصمة انتشارا مكثفا لقوات الحرس الوطنى، تحسبا لأى مواجهات أو أعمال شغب، بعد اقتحام أنصار ترامب مبنى الكابيتول يوم 6 يناير الجارى.

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