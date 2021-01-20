استمرار حظر حساب ترامب على فيسبوك بعد مغادرته البيت الأبيض

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن شركة "فيسبوك" لن تلغي الحظر المفروض على حساب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب حتى بعد مغادرته البيت الأبيض اليوم الأربعاء.

وقالت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، نقلاً عن مصادرها إن الحظر المفروض على حساب ترامب ساري إلى أجل غير مسمى، ولا توجد خطة حالية لإلغائه.

وأعلنت "فيسبوك" في 7 يناير الجاري، تعليق حساب ترامب؛ بسبب دوره في التحريض على اقتحام مبنى الكونجرس في اليوم السابق له.

وأكدت الشركة أن الحظر سيستمر على الأقل حتى نهاية فترة ترامب الرئاسية في 20 يناير الجاري.

يأتي ذلك بينما تستعد البلاد لحفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة وتحذيرات من أعمال عنف محتملة.