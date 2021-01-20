نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفجار بالأكاديمية البحرية في ليبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مصادر ليبية، اليوم الأربعاء، عن مقتل قيادات عسكرية، إثر انفجار وقع في الأكاديمية البحرية بمنطقة جنزور، وفقًا لوكالة أنباء "نوفا" الإيطالية.

وشب حريق، داخل الأكاديمة الواقعة غرب العاصمة الليبية طرابلس، نتيجة انفجار مخزن للذخيرة، ما أسفر عن مقتل آمر الأكاديمية البحرية العميد أحمد أيوب، والعميد سالم أبو صلاح، إضافة إلى شخص آخر، فيما أصيب خمسة آخرون بجروح.

ووقع الانفجار، على بعد 11 كلم من مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمنطقة جنزور.