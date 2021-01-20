فيديو.. كيف خرج ترامب من البيت الأبيض؟

غادر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب وزوجته البيت الأبيض على متن المروحية الرئاسية قبل أربع ساعات من تنصيب خلفه جو بايدن.

وهبطت طائرة مروحية رئاسية في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، تمهيدا لنقل ترامب، بعد أربع سنوات قضاها هناك.

وأظهرت لقطات ترامب بصحبة زوجته ميلانيا مرتدين ملابس رسمية شتوية سوداء اللون وهما يخرجان من أحد أبواب البيت الأبيض، حيث ألقى كلمة وداعية بسيطة قبل أن يصعد الاثنان إلى الطائرة.

وعلى باب الطائرة لوح ترامب وحده بيده نحو الصحفيين والعاملين في البيت الأبيض، وصعد بعدهما عدد من المساعدين ومعهم حقائب.

وقبل ذلك، أظهرت مشاهد فيديو عددا من مساعدي ترامب، وهم ينقلون أمتعة إلى المروحية، قبيل مغادرة الرئيس المكتب البيضاوي، الذي سيتسلمه الرئيس المنتخب جو بايدن.

واصطف عشرات الصحافيين والمصورين قرب أحد مداخل البيت الأبيض الذي يؤدي إلى الطائرة لالتقاط الصور الأخيرة لترامب.

وفرش الحرس الرئاسي في البيت الأبيض السجاد الأحمر من المدخل إلى بداية الحديقة، في تقليد تكريمي للرئيس الراحل عن المكتب.

وتنقل الطائرة الرئاسية ترامب إلى قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن، حيث من المقرر أن يسافر من هناك على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس 1"، إلى ولاية فلوريدا.

وهذه هي المرة الأخيرة التي ستنقل الطائرة ترامب بصفته رئيسا للولايات المتحدة.

وأفاد مراسلنا في العاصمة الأميركية بأن تم إغلاق كافة الطرق المؤدية لمنتجع مارالاغو في فلوريدا، حيث سيقيم ترامب هناك

وأضاف أن تم تكثيف التعزيزات الأمنية في محيط الإقامة الجديدة لترامب في منتجع مارالاغو، إذ نصبت نقاط أمنية، بعد غلق الطرقات المؤدية إليه.

وأراد ترامب من المغادرة صباحا، استخدام الطائرة الرئاسية، من دون الحاجة إلى تقديم طلب إلى خلفه بايدن، في حال أراد المغادرة في وقت متأخر من اليوم.

ومن المقرر أن يصبح بايدن رسميا رئيسا للولايات المتحدة منتصف النهار بتوقيت واشنطن.