تجديد جواز السفر عبر منصة ابشر دون النظر للمدة المتبقية واستلامه من البريد السعودي

تجديد جواز السفر عبر منصة ابشر دون النظر للمدة المتبقية حيث يعد جواز السفر من اهم الأمور التي تشغل المقيمين لمعرفة تجديد جواز السفر ومدة الانتهاء ورسوم التجديد وكذلك يوجد أنواع من جوازات السفر، واصبح التجديد من خلال منصة ابشر الكتروانيا دون الحاجة الذهب إلي مكاتب الجوزات وإنهاء التعاملات توفير للوقت والجهد، كما أن المديرية العامة للجوازات حذرت المواطنين انه يجب المحافظة على جوازات سفرهم من التلف أو الفقدان ووضع الجوازات في الأماكن المخصصة وأن أي كشط أو خدش أو تعديل على الجواز يُعد تزويراً يحاسب عليه صاحب الجواز حسب أنظمة وتعليمات وثائق السفر، كما أن أطلقت المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني خدمة تجديد جواز السفر السعودي دون النظر إلى المدة المتبقية في صلاحية جواز السفر الحالي وهذا سهل الكثير على المقيمين في إنهاء اجراءات تجديد جواز سفرهم.

تجديد جواز السفر عبر منصة ابشر دون النظر للمدة المتبقية

يمكن تجديد الجواز لمدة 5 سنوات فقط في حال كان صاحب الجواز في عمر أقل من 21 عاماً، أما إذا كان عمر صاحب الجواز تجاوز 21 سنة أو أكبر فيمكن اختيار مدة صلاحية الجواز لتكون 5 أو 10 سنوات ويكون تجديد جواز السفر عبر ابشر كالاتي:

الدخول على موقع ابشر الإلكتروني. الضغط على اختيار أفراد. ثم تسجيل الدخول عبر أدخال الاسم وكلمة المرور. ثم الدخول إلى الخدمات الإلكترونية واختيار خدمة “تجديد جواز السفر“. ثم القيام بإدخال البيانات المطلوبة ثم اختيار مدة صلاحية الجواز.

قيام المستخدم بتجديد الجواز إلكترونيًا عبر منصة ابشر. يقوم بالذهاب إلى البريد السعودي ومعه ورقة أثبات التجديد المطبوعة عبر الموقع. يقوم بتسليم الجواز القديم إلى إدارة البريد. أن يتحقق من العنوان الوطني أو يقوم بتسجيل اخر جديد لتقوم أدارة البريد بإرسال الجواز عليه. تقوم أدارة البريد بإيصال الجواز الجديد ومعه القديم ألي العنوان الذي قام بتدوينه عند التجديد.

يشترط أن يكون المتقدم بالطلب لا يمتلك جواز سفر اخر. يشترط أن تكون بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بمقدم الطلب سارية غير منتهية. يشترط أن يكون المتقدم بالطلب مسجل له صورة وبصمة داخل النظام بوزارة الداخلية السعودية. أن يكون المتقدم بالطلب مقيم بالمملكة وليس في الخارج. يجب أن يقوم بتسديد المبلغ المطلوب مقابل تجديد الجواز عبر خدمة سداد. يشترط عند ذهابه للفرع المحدد لاستلام الجواز أحضاره للهوية الوطنية والصفحة المطبوعة من الموقع. استلامه للجواز الجديد بعد يومين عمل.

والجدير بالذكر أن منصة ابشر من اهم المنصات الكتروانيا التي يعتمد عليها المقيمين في إنهاء ومعرفة جميع الخدمات المتاحة الكترونيا من تجديد جواز السفر أو حجز موعد للمرور أو معرفة خطوات تجديد رخصة القيادة للوافدين والمقيمين وغيرة الكثير من الخدمات التي سهلت الكثير وفرت الوقت والجهد المبذول في الازدحام على مكاتب الجوازات.

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