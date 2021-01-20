وقوع انفجار وسط العاصمة الإسبانية مدريد 

لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 8 آخرين، أحدهم في حالة خطيرة ، في انفجار دمر مبنى تابع للكنيسة الكاثوليكية في وسط مدريد يوم الأربعاء ، بحسب خدمة الطوارئ المحلية.

وأكد المتحدث باسم حكومة مدريد خوسيه مانويل فرانكو ارتفاع عدد القتلى إلى 3.

ووفقا للقناة وقع الحادث حوالي الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي في شارع طليطلة وتصاعد عامود من الدخان في سماء المنطقة بعد الانفجار وتسبب في انهيار جزء كبير من المبنى.

وأكدت إدارة الإطفاء في مدريد أن المبنى الذي وقع فيه الانفجار تابع لكنيسة فيرجين دي لا بالوما، حيث توجهت إلى المكان 9 فرق إطفاء و11 سيارة إسعاف.

ونقلت قناة "لا سيستا" عن شاهد عيان قوله، إن قوات الدفاع المدني والإطفاء تعمل في مكان الحادث، كما انتقلت الشرطة وخدمات الطوارئ إلى المكان، مشيرا إلى أن أحد المصابين في حالة حرجة.

ووفقا لتقارير أولية، تسرب الغاز كان السبب في حدوث الانفجار.