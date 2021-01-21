اعفاء بنك التسليف 1442 الجديد بأمر ملكي رابط وطريقة الحصول عليه والمستندات المطلوبة

اعفاء بنك التسليف 1442؛ حيث يقدم بنك التنمية الإجتماعية خدمة هامة جداً لعملاء البنك بشروط محددة وأوراق معينة لابد من توافرها لدي العميل ألا وهي خدمة اعفاء بنك التسليف والادخار، فدائماً ما يبحث المواطنين الذين سبق لهم وحصلوا علي تمويل شخصي من بنك التسليف والادخار كتمويل الزواج، تمويل الشباب، تمويل ترميم، تمويل كنف، منتج آهل أو أي من المنتجات التي يقدمها بنك التنمية عن خدمة اعفاء بنك التسليف 1442، وذلك لعدم مقدرتهم علي دفع أقساط التمويل خصوصاً بعد الظروف السيئة والمفاجئة التي تواجهها دول العالم أجمع، ولذلك فقد نقدم لكم شرح مفصل عن خدمة اعفاء بنك التسليف والادخار من حيث المستندات المطلوبة وطرق التواصل مع بنك التسليف والادخار وأيضاً طريقة التقديم.

جاء قرار إعفاء بنك التسليف والادخار ذلك لحرص الحكومة السعودية علي توفير حياة اقتصادية هادئة دون عناء ومشقة خاصةً بعد غلاء سعر الدولار الأمريكي بالنسبة للريال السعودي مما أدي الي غلاء ارتفاع السلع، ولذلك فقد يوفر بنك التسليف والادخار وهو ما يُعرف ببنك التنمية الإجتماعية العديد من القروض والتمويلات الشخصية التي تتناسب مع محدودي الدخل والفئات المتوسطة بشروط سهلة وسلسة.

اعفاء بنك التسليف 1442 والشروط المطلوبة

يقدم بنك التسليف والادخار خدمة اعفاء بنك التسليف والادخار، وقد يقدم البنك ذلك الخدمة بعد أمر ملكي نظراً لزيادة المطالب حول ذلك الأمر في الخطابات المُرسلة الي الديوان الملكي السعودي، ولذلك فقد وفر البنك تلك الخدمة أيضاً في عام 1442هـ، ولذلك فقد تزداد محركات البحث دوماً عن اعفاء بنك التسليف 1442 لهذا العام، وقد سمح البنك بإتاحة الخدمة لدي كبار السن والمستحقين للمساعدة المقطوعة، وأيضاً الأيتام، المطلقات، الأرامل، ذوي الاحتياجات الخاصة، وبتلك الشروط:

يجب ألا يزيد الراتب الشهري للمتقدم عن 2000 ريال سعودي. ألا يزيد عمر الفرد في الأسرة عن 24 عاماً ولا يكون موظف حكومي أو في القطاع الخاص، أو متزوجاً.

الهوية الوطنية. الظروف الاقتصادية والاجتماعية للعميل في بيان مفصل. تقرير طبي يوضح صحة العميل. إقرار العميل علي طلب الإعفاء.

أرقام بنك التسليف والادخار

الرقم العام: 0112746444

فرع مكة المكرمة: 0125765357

فرع الطائف: 0127375688

فرع الرياض: 0112093790

فرع الدمام: 0138315875

فرع خميس مشيط: 0172354306

طريقة التقديم للحصول علي اعفاء بنك التسليف 1442

عليك بالدخول الي الموقع الرسمي الخاص ببنك التسليف والادخار علي الإنترنت.

تقديم الأوراق المطلوبة للحصول علي الإعفاء وكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح مع كتابة إسم العميل رباعياً.

نوع التمويل الذي حصل عليه العميل من البنك.

الحفيظة من حيث (تاريخ، مصدر، رقم).

رقم العقد بين العميل والبنك.

رقم الهوية الوطنية.

رقم الجوال.

صورة التقرير الطبي.

إمضاء العميل.

المستندات المطلوبة للحصول علي اعفاء بنك التسليف 1442 هـ