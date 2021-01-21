ترامب يعد مناصريه بـ"العودة بشكل ما"تعهد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، لأنصاره بالعودة إلى الحياة السياسية، في كلمة وجهها لهم خلال مغادرته واشنطن العاصمة من قاعدة آندروز الجوية العسكرية.

وقال ترامب "سنعود بشكل ما"، وذلك بعد مغادرته البيت الأبيض نهار تنصيب الديمقراطي، جو بايدن، رئيسا للولايات المتحدة الأميركية.

وكان كل من الرئيس الأميركي السابق، ترامب، وزوجته، ميلانيا، قد غادرا البيت الأبيض، صباح الأربعاء، في رحلتهما الأخيرة على متن المروحية الرئاسية "مارين 1"، ليصلا إلى القاعدة الجوية، التي سيتابعان طريقهما من خلالها إلى فلوريدا، حيث المنتجع الذي سيقضي فيه ترامب أيامه الأولى كمواطن عادي.

"هذه بلد عظيمة. إنه أعظم شرف وامتياز لي أنني كنت رئيسكم"، قال ترامب في تصريحاته الأخيرة.

وتابع ترامب خطابه المقتضب بالقول "سأقاتل دائما من أجلكم (..) سأراقب. وسأكون مستمعا. وسأخبركم بأن مستقبل هذا البلد لم يكن أفضل (مما هو عليه)".

وأضاف "أتمنى للإدارة الجديدة حظا عظيما ونجاحا عظيما. أظن أنهم سيحققون نجاحا عظيما. لديهم الأسس للقيام بشيء مذهل حقا".

وكرر ترامب شكره لعائلته ومعاونيه الذين عملوا معه في السنوات الأربع الماضية، وعلى رأسهم نائبه مايك بنس.

وحضر بنس مراسم تنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدن، في موقف مخالف للرئيس الذي يرفض حتى الآن التطرق إلى الرئيس الجديد بالاسم.

واختتم الرئيس السابق كلمته بتمني "حياة جيدة" لأنصاره، وقال "سنراكم قريبا"، ما صعد التكهنات بأن ترامب ينوي العودة بحزب جديد على الساحة السياسية الأميركية.

(قناة الحرة)

