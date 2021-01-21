أخبار اليمن : تبدأ الجمعة.. فلكي يمني يحذر من موجة شديدة البرودة

تبدأ الجمعة.. فلكي يمني يحذر من موجة شديدة البرودةكشف الفلكي عدنان الشوافي عن تقلبات جوية طارئة خلال الفترة من يوم غدٍ الجمعة حتى السبت المقبل، مؤكداً أنه من المنتظر أن تشهد اليمن حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وتوقع الفلكي اليمني انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى خلال الليلتين القادمة، يوم غدٍ الجمعة والسبت، مقارنة بالليلة الماضية.

وأكد الشوافي أن درجة الحرارة الصغرى ستكون على العديد من المناطق في المرتفعات والاحواض الجبلية ما بين ١ و٣ درجة مئوية، تشمل "بعض المدن والأرياف والأراضي الزراعية".

وأوضح الفلكي الشوافي أن تصل درجة الحرارة المحسوسة على هذه المناطق إلى الصفر المئوي، لافتاً إلى أن الاجواء ستكون باردة الى شديدة البرودة.

ودعا الفلكي اليمني في منشور تحذيري جديد الجميع وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة.

وللشهر الثالث على التوالي يواصل الفلكي عدنان الشوافي تحذيراته الشديدة للمواطنين من الأجواء الباردة، ومنبهاً المزارعين لاستعمال الوسائل المناسبة لتجنيب محاصيلهم الزراعية لفحات البرد، وكذلك رعاة المواشي والنحالين.