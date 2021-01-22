نتيجة مباراة ليفربول وبيرنلي وترتيبه في جدول الدوري الانجليزي

نتيجة مباراة ليفربول وبيرنلي الخميس 21 يناير 2021، حيث انتهت مباراة مباراة ليفربول وبيرنلي بهزيمة الليفر بهدف مقابل لاشئ بين الفريقين، وأحرز الهدف أشلي بارنز في الدقيقة 83 من ضربة جزاء، ومن المؤكد أن السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز يصبح أكثر إثارة مع حلول كل أسبوع جديد، ولليفربول لديه الكثير الذي يتعين عليه القيام به، فبعد انتصارات مانشستر يونايتد ومان سيتي وليستر في منتصف الأسبوع، يتأخر رجال يورجن كلوب الآن ب6 نقاط عن صدارة الترتيب، ويحتلون حاليًا المركز الرابع، هذه منطقة لم يعتاد ليفربول على رؤيتها خلال الموسمين الماضيين، ولكن إذا أظهروا أداءا جيدا خلال الأسابيع القليلة القادمة، فيمكن أن يتغير الكثير في وتيرة زمنية قصيرة نسبيًا، يمكن أن توفر المباريات العشر القادمة مؤشرًا أوضح على المكان الذي ستتجه إليه الكأس في مايو، إليكم الفرق التي يجب أن يواجهها ليفربول ومان يونايتد ومان سيتي وليستر …

28 يناير: توتنهام (خارج الأرض)

31 يناير: وست هام (خارج الأرض)

03 فبراير: برايتون (على أرضه)

06 فبراير: مانشستر سيتي (على أرضه)

13 فبراير: ليستر سيتي (خارج ملعبه)

20 فبراير: إيفرتون (على أرضه)

27 فبراير: شيفيلد يونايتد (خارج أرضه).

6 مارس: فولهام (على أرضه).

13 مارس: ولفرهامبتون (خارج أرضه)

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 مانشستر يونايتد 19 12 4 3 19 25:36 11 40 2 مانشستر سيتي 18 11 5 2 20 13:31 18 38 3 ليستر سيتي 19 12 2 5 19 21:35 14 38 4 ليفربول 19 9 7 3 19 22:37 15 34 5 توتنهام هوتسبير 18 9 6 3 20 17:33 16 33 6 إيفرتون 17 10 2 5 21 21:28 7 32 7 وست هام يونايتد 19 9 5 5 19 22:27 5 32 8 تشيلسي 19 8 5 6 19 23:33 10 29 9 ساوثهامتون 18 8 5 5 20 21:26 5 29 10 آرسنال 19 8 3 8 19 19:23 4 27 11 أستون فيلا 16 8 2 6 22 18:29 11 26 12 ليدز يونايتد 18 7 2 9 20 34:30 -4 23 13 كريستال بالاس 19 6 5 8 19 33:22 -11 23 14 وولفرهامبتون 19 6 4 9 19 29:21 -8 22 15 نيوكاسل يونايتد 18 5 4 9 20 30:18 -12 19 16 بيرنلي 18 5 4 9 20 22:10 -12 19 17 برايتون 19 3 8 8 19 29:22 -7 17 18 فولهام 18 2 6 10 20 27:15 -12 12 19 وست بروميتش ألبيون 19 2 5 12 19 43:15 -28 11 20 شيفيلد يونايتد 19 1 2 16 19 32:10 -22 5

ترتيب ليفربول في جدول الدوري الانجليزي

السؤال الكبير حول ليفربول هو هل يمكنهم استعادة الهداف؟ إذا استطاعوا ، فإننا يمكن أن نتوقع منهم أن يتصدروا ويقتربوا من قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أسابيع قليلة، كان فريق كلوب في الصدارة بفارق ست نقاط ، والآن يتأخر بفارق ست نقاط. هذا يوضح فقط مدى السرعة التي يمكن أن تتغير بها الأمور في موسم الدوري الانجليزي الممتاز هذا العام الذي يتميز بالتنافسية العالية، المباريات ضد مان سيتي وتوتنهام وإيفرتون وليستر وولفز تظهر أنه لن يكون من السهل حصد النقاط كما فعلوا الموسم الماضي.

لذلك أعتقد أن ليفربول يمكن أن يستفيد بشكل كبير من ماني أو صلاح في النصف ساعة الأخيرة من أجل ضخ بعض الطاقة والسرعة للفوز بالمباريات في وقت متأخر كما كان يفعل عادة.