وظائف مكافحة المخدرات تتاح من خلال مديرية مكافحة المخدرات العامة، وهي إحدى المديريات التابعة بصورة مباشرة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، والهدف منها محاربة كل تسول له نفسه بالاتجار بالمخدرات ونشر هذه السموم بين فئات المواطنين داخل المملكة، وقد قامت بالفعل بتحقيق هدفها في القضاء على كافة محاولات التهريب والترويج للمخدرات داخل البلاد، والبدء في توظيف النساء الجديرات بتلك المهمة. وظائف مكافحة المخدرات وظائف مكافحة المخدرات خطوات التسجيل على أبشر لوظائف مكافحة المخدرات: يجب على المتقدم أولًا الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية.

يلي ذلك الضغط على الزر المخصص للوظائف الشاغرة.

ثم اختيار الوظيفة المحددة الذي يريد التقدم لها.

عند التأكد يتم الضغط على الزر المدون عليه تقديم الطلب.

يتم كتابة البيانات الخاصة بالمتقدم مع مراجعتها جيدًا.

فور الانتهاء يتم الضغط على زر حفظ. شروط القبول في وظائف مكافحة المخدرات يكون المتقدم قادر على طباعة طلبه والمدون عليه الرقم الخاص به. المؤهلات المقدمة لوظائف مكافحة المخدرات الحصول على شهادة الثانوية العامة أو شهادة تعادلها. يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك. أن لا يكون هناك سوابق بأحكام قضائية على المتقدم. أن تكون الهوية الوطنية للمتقدم سارية المفعول. أن يكون المتقدم لائق بدنيًا. أن لا يكون قد سبق للمتقدم التعيين بوظيفة عسكرية. أن يجتاز المتقدم جميع الاختبارات البدنية والذهنية ، وكذلك النجاح في المقابلة الشخصية. شروط القبول في وظائف مكافحة المخدرات

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وظائف مكافحة المخدرات طريقة التقديم للوظيفة خطوة بخطوة وكيفية التسجل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.