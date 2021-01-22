بايدن : أوضاع كورونا ستستمر فى التدهور وستستغرق شهورا حتى نغيرها

جدة - نرمين السيد - وأضاف بايدن - فى خطاب بالبيت الأبيض حول خططه للتعامل مع جائحة كورونا - "لم ندخل فى هذه الفوضى بين عشية وضحاها، وسيستغرق الأمر شهوراً حتى نغيرها".

وأشار إلى أن خططه بشأن التعامل مع كورونا "تعكس الأفكار" التى طرحها خلال حملته الانتخابية، معتبرا أنها تعتمد على الحقيقة والعلم.

ولفت إلى أنه لم يكن من الممكن الاعتماد خلال العام الماضى على الحكومة الفيدرالية، وقدّم الرئيس الأمريكى جو بايدن الشكر إلى الحرس الوطنى على ما قام به خلال الأيام الماضية، مشددا على عزمه العبور من - وهزيمة - جائحة كورونا.

وعرض بايدن خلال حديثه خطته فى مذكرة ورقية تتكون من حوالى 198 قائلاً إن الأخيرة تحمل التفاصيل الخاصة بها.

ووصف تواجد أجهزة إنفاذ القانون خلال مراسم التنصيب بأنها "حالة غير مسبوقة". معبرا عن أمله فى عدم تجدد هذا الموقف وما استدعاه مرة أخرى.

وأكد بايدن أنه سيوجه الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ للتواصل مع كل ولاية والتى ستقدم تقريراً نهائياً بعد ذلك إلى الحكومة الفيدرالية.

وأوضح بايدن أن إنشاء دور الاتصال المُشار إليه "يعنى أن كل ولاية سيكون لها شخص على المستوى الفيدرالى لتحقيق أقصى قدر من التعاون بين الحكومة الفيدرالية والولايات".

وأشار إلى أن نظام الاتصال سوف يستند إلى نموذج استخدمته الحكومة الفيدرالية فى التعامل مع الأعاصير والتى كان من بينها إعصار "ساندى".

وأكد الرئيس الأمريكى جو بايدن أن استعادة "الثقة العامة" تُعد أولوية قصوى فى خطة إدارته لمكافحة وباء فيروس كورونا وأن من الضرورى التأكد من أن المختصين بمكافحة الوباء "يتخذون قرارات تستند بشكل صارم إلى العلم والرعاية الصحية فقط، والعلوم والصحة فقط".

ووصف بايدن خطته للتعامل مع الجائحة بأنها "تعهد فى زمن الحرب"، قائلاً إن "خطتنا الوطنية تطلق جهداً واسع النطاق فى زمن الحرب لمعالجة نقص الإمداد من خلال تكثيف الإنتاج ومعدات الحماية والحقن والإبر".

وحول وصفه "زمن الحرب"، قال بايدن "حسناً، فكما قلتُ الليلة الماضية، توفى 400 ألف أمريكى. وهذا يُعد أكثر مما ماتوا فى الحرب العالمية الثانية".

وأكد بايدن أنه سيوقع إجراًء تنفيذياً لاستخدام قانون الإنتاج الدفاعى كى تنتج جميع الوكالات الفيدرالية والصناعات الخاصة كل ما يلزم لحماية الأمريكيين من الفيروس.