ماكرون : فحص كورونا سيكون إلزاميا على جميع الأوروبيين القادمين إلى فرنسا

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "بى إف إم" الفرنسية، سيدخل القرار حيز التنفيذ ليل الأحد المقبل. يذكر أن هذا القرار كان يطبق فقط على الدول خارج الاتحاد الأوروبى.

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