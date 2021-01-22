جدول مواعيد صرف الرواتب 2021 بالميلادي والهجري مواعيد إيداع رواتب موظفين القطاع العام والمتقاعدين وموعد نزول رواتب الشهر الجاري 1442

جدول مواعيد صرف الرواتب 2021 السعودية بالتاريخ الميلادي والهجري، تقوم وزارة المالية ومؤسسة النقد السعودي، بتنظيم الوضع المالي الذي يحصل عليه الموظفين بشكل شهري في البداية الجديدة لكل عام، وذلك بعد إصدار أوامر ملكية من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه- تقضي بان يتم توحيد موعد صرف الرواتب السعودية لجميع العاملين بالدولة، وكذلك تم تحديد موعدا إيداع الرواتب السعودية في الحسابات البنكية الشخصية للموظفين الحكوميين بالمملكة العربية السعودية، ومن المعروف أنه يوجد لكل فئة معينة حوافز مختلفة خاصة بها، كما يمكن التعرف على موعد صرف المساعدة المقطوعة عن طريق موقعنا ثقفني ، وترجع الأسباب التي يختلف فيها المرتب الخاص بالموظفين لعدد من العوامل، وسوف نتابع معكم اليوم جدول صرف الرواتب 2021 ومواعيد نزول الرواتب السعودية

جدول مواعيد صرف الرواتب 2021

قامت وزارة المالية السعودية بتحديد المواعيد التي سوف يتم فيها نزول جدول صرف الرواتب 1442، ويتمثل هذا الجدول في توضيح اليوم الذي سوف يتم فيه نزول المرتب الجديد، ويكون ذلك بشكل شهري، ولكن يكون ذلك مع مراعاة التقديم على الموعد الذي يتم فيه نزول هذا المرتب، ويكون ذلك في حالات نادرة مثل موافقة اليوم الذي يتم فيه القبض مع أي يوم يكون فيه إجازة رسمية مثل يوم الجمعة، كما تم تحديد مواعيد فواتير الخدمات في الأسبوع التالي لصرف الرواتب، وقد جاء ذلك ضمن الأمر الملكي القاضي بصرف الرواتب، وذلك من احد اهداف برنامج التحول الوطني 2030،لتوفير احتياجات المواطن السعودي وسوف نوفر اليكم الان مواعيد نزول رواتب الموظفين بالتاريخ الهجري والميلادي من خلال جدول صرف الرواتب 2021.

جدول الرواتب السعودية 2021

الشهر اليوم تاريخ صرف الراتب بالتاريخ الميلادي تاريخ صرف الراتب بالتاريخ الهجري ​يناير- جمادى الآخرة الأربعاء 27/1/2021 ١٤ جمادى الآخرة ١٤٤٢ هـ ​فبراير- رجب الأحد 28/2/2021​ ١٦ رجب ١٤٤٢ هـ مارس – شعبان ​ الأحد 28/3/2021 ١٥ شعبان ١٤٤٢ هـ أبريل- رمضان الثلاثاء 27/4/2021 ١٥ رمضان ١٤٤٢ هـ مايو- شوال الخميس 27/5/2021 ١٥ شوال ١٤٤٢ هـ ​يونيو- ذو القعدة الأحد 27/6/2021 ١٧ ذو القعدة ١٤٤٢ هـ ​يوليو- ذو الحجة ​الثلاثاء 27/7/2021 ١٧ ذو الحجة ١٤٤٢ هـ أغسطس-محرم ​الخميس 26/8/2021 ١٨ محرم ١٤٤٣ هـ ​سبتمبر- صفر ​الاثنين 27/9/2021 ٢٠ صفر ١٤٤٣ هـ أكتوبر -ربيع الأول الأربعاء​ 27/10/2021 ٢١ ربيع الأول ١٤٤٣ هـ ​نوفمبر- ربيع الآخر ​الأحد 28/11/2021 ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٣ هـ ​ديسمبر- جمادى الأولى الاثنين​ 27/12/2021 ​​ ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٣ هـ

ومن أهم هذه العوامل التي يتم اختلاف الرواتب طبقا لها الخبرة، وكذلك مدى كفاءة الموظف في أداء وظيفته بشكل سليم، وأيضا طبيعة العمل الذي يقوم به كل شخص حيث تختلف الأعمال باستمرار فهناك أعمال سهلة وهناك أكثر صعوبة، ولذلك يقوم الموظفين باستمرار بمتابعة التطورات التي تحدث للرواتب الخاصة بهم في كل عام.

جدول مواعيد صرف معاشات المتقاعدين 2021 -1442

قامت وزارة المالية في دولة السعودية بتحديد جدول أيضا سوف يتم فيه موعد نزول الرواتب الجديدة للمتقاعدين في السعودية، وهذه المواعيد تتمثل فيما يلي:

موعد صرف راتب المتقاعدين في شهر يناير (جمادي الأول) يوم الأثنين 25-1-2021 ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٢ هـ موعد صرف راتب المتقاعدين في شهر فبراير (جمادي الآخر) يكون يوم الخميس 25-2-2021 ١٣ رجب ١٤٤٢ هـ موعد صرف راتب المتقاعدين في شهر مارس (رجب) يكون يوم الخميس 25-3-2021 ١٢ شعبان ١٤٤٢ هـ موعد صرف راتب المتقاعدين في شهر أبريل (شعبان) يكون يوم الأحد 25-4-2021 ١٣ رمضان ١٤٤٢ هـ موعد صرف راتب المتقاعدين في شهر مايو (رمضان) يكون يوم الثلاثاء 25-5-2021 ١٣ شوال ١٤٤٢ هـ موعد صرف راتب المتقاعدين في شهر يونيو (شوال) يكون يوم الخميس 24-6-2021 ١٤ ذو القعدة ١٤٤٢ هـ موعد صرف راتب المتقاعدين في شهر يوليو (ذو القعدة) يكون يوم الأحد 25-7-2021 ١٥ ذو الحجة ١٤٤٢ هـ موعد صرف راتب المتقاعدين في شهر أغسطس (ذو الحجة) يكون يوم الأربعاء 25-8-2021 ١٧ محرم ١٤٤٣ هـ

موعد نزول الرواتب لهذا الشهر

قامت وزارة المالية في دولة السعودية بتحديد مواعيد نزول رواتب الشهر الجاري، ومواعيد صرف رواتب موظفي القطاع الحكومي ويتمثل هذا الجدول في توضيح اليوم الذي سوف يتم فيه نزول المرتب الجديد فى حسابات الموظفين البنكية ، ويكون ذلك بشكل شهري، ولكن يكون ذلك مع مراعاة التقديم على الموعد الذي يتم فيه نزول هذا المرتب، ويكون ذلك في حالات نادرة مثل موافقة اليوم الذي يتم فيه القبض مع أي يوم يكون فيه إجازة رسمية مثل يوم الجمعة.

موعد صرف راتب شهر يناير 2021

موعد صرف الرواتب الحكومية السعودية: يوم الأربعاء ، بتاريخ 27 يناير 2021، الموافق لتاريخ 12 جمادي الاخر 1442هـ.