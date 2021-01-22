جدول مواعيد صرف الرواتب 2021 بالميلادي والهجري مواعيد إيداع رواتب موظفين القطاع العام والمتقاعدين وموعد نزول رواتب الشهر الجاري 1442

جدول مواعيد صرف الرواتب 2021 السعودية بالتاريخ الميلادي والهجري، تقوم وزارة المالية ومؤسسة النقد السعودي، بتنظيم الوضع المالي الذي يحصل عليه الموظفين بشكل شهري في البداية الجديدة لكل عام، وذلك بعد إصدار أوامر ملكية من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه- تقضي بان يتم توحيد موعد صرف الرواتب السعودية لجميع العاملين بالدولة، وكذلك تم تحديد موعدا إيداع الرواتب السعودية في الحسابات البنكية الشخصية للموظفين الحكوميين بالمملكة العربية السعودية، ومن المعروف أنه يوجد لكل فئة معينة حوافز مختلفة خاصة بها، كما يمكن التعرف على موعد صرف المساعدة المقطوعة عن طريق موقعنا ثقفني ، وترجع الأسباب التي يختلف فيها المرتب الخاص بالموظفين لعدد من العوامل، وسوف نتابع معكم اليوم جدول صرف الرواتب 2021 ومواعيد نزول الرواتب السعوديةجدول مواعيد صرف الرواتب 2021
قامت وزارة المالية السعودية بتحديد المواعيد التي سوف يتم فيها نزول جدول صرف الرواتب 1442، ويتمثل هذا الجدول في توضيح اليوم الذي سوف يتم فيه نزول المرتب الجديد، ويكون ذلك بشكل شهري، ولكن يكون ذلك مع مراعاة التقديم على الموعد الذي يتم فيه نزول هذا المرتب، ويكون ذلك في حالات نادرة مثل موافقة اليوم الذي يتم فيه القبض مع أي يوم يكون فيه إجازة رسمية مثل يوم الجمعة، كما تم تحديد مواعيد فواتير الخدمات في الأسبوع التالي لصرف الرواتب، وقد جاء ذلك ضمن الأمر الملكي القاضي بصرف الرواتب، وذلك من احد اهداف برنامج التحول الوطني 2030،لتوفير احتياجات المواطن السعودي وسوف نوفر اليكم الان مواعيد نزول رواتب الموظفين بالتاريخ الهجري والميلادي من خلال جدول صرف الرواتب 2021.جدول الرواتب السعودية 2021
|الشهر
|اليوم
|تاريخ صرف الراتب بالتاريخ الميلادي
|تاريخ صرف الراتب بالتاريخ الهجري
|يناير- جمادى الآخرة
|الأربعاء
|27/1/2021
|
١٤ جمادى الآخرة ١٤٤٢ هـ
|فبراير- رجب
|الأحد
|28/2/2021
|
١٦ رجب ١٤٤٢ هـ
|مارس – شعبان
|الأحد
|28/3/2021
|
١٥ شعبان ١٤٤٢ هـ
|أبريل- رمضان
|الثلاثاء
|27/4/2021
|
١٥ رمضان ١٤٤٢ هـ
|مايو- شوال
|الخميس
|27/5/2021
|
١٥ شوال ١٤٤٢ هـ
|يونيو- ذو القعدة
|الأحد
|27/6/2021
|
١٧ ذو القعدة ١٤٤٢ هـ
|يوليو- ذو الحجة
|الثلاثاء
|27/7/2021
|
١٧ ذو الحجة ١٤٤٢ هـ
|أغسطس-محرم
|الخميس
|26/8/2021
|
١٨ محرم ١٤٤٣ هـ
|سبتمبر- صفر
|الاثنين
|27/9/2021
|
٢٠ صفر ١٤٤٣ هـ
|أكتوبر -ربيع الأول
|الأربعاء
|27/10/2021
|
٢١ ربيع الأول ١٤٤٣ هـ
|نوفمبر- ربيع الآخر
|الأحد
|28/11/2021
|
٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٣ هـ
|ديسمبر- جمادى الأولى
|الاثنين
|27/12/2021
|
٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٣ هـ
ومن أهم هذه العوامل التي يتم اختلاف الرواتب طبقا لها الخبرة، وكذلك مدى كفاءة الموظف في أداء وظيفته بشكل سليم، وأيضا طبيعة العمل الذي يقوم به كل شخص حيث تختلف الأعمال باستمرار فهناك أعمال سهلة وهناك أكثر صعوبة، ولذلك يقوم الموظفين باستمرار بمتابعة التطورات التي تحدث للرواتب الخاصة بهم في كل عام.جدول مواعيد صرف معاشات المتقاعدين 2021 -1442
قامت وزارة المالية في دولة السعودية بتحديد جدول أيضا سوف يتم فيه موعد نزول الرواتب الجديدة للمتقاعدين في السعودية، وهذه المواعيد تتمثل فيما يلي:
|موعد صرف راتب المتقاعدين في شهر يناير (جمادي الأول) يوم الأثنين
|25-1-2021
|
١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٢ هـ
|موعد صرف راتب المتقاعدين في شهر فبراير (جمادي الآخر) يكون يوم الخميس
|25-2-2021
|
١٣ رجب ١٤٤٢ هـ
|موعد صرف راتب المتقاعدين في شهر مارس (رجب) يكون يوم الخميس
|25-3-2021
|
١٢ شعبان ١٤٤٢ هـ
|موعد صرف راتب المتقاعدين في شهر أبريل (شعبان) يكون يوم الأحد
|25-4-2021
|
١٣ رمضان ١٤٤٢ هـ
|موعد صرف راتب المتقاعدين في شهر مايو (رمضان) يكون يوم الثلاثاء
|25-5-2021
|
١٣ شوال ١٤٤٢ هـ
|موعد صرف راتب المتقاعدين في شهر يونيو (شوال) يكون يوم الخميس
|24-6-2021
|
١٤ ذو القعدة ١٤٤٢ هـ
|موعد صرف راتب المتقاعدين في شهر يوليو (ذو القعدة) يكون يوم الأحد
|25-7-2021
|
١٥ ذو الحجة ١٤٤٢ هـ
|موعد صرف راتب المتقاعدين في شهر أغسطس (ذو الحجة) يكون يوم الأربعاء
|25-8-2021
|
١٧ محرم ١٤٤٣ هـ
قامت وزارة المالية في دولة السعودية بتحديد مواعيد نزول رواتب الشهر الجاري، ومواعيد صرف رواتب موظفي القطاع الحكومي ويتمثل هذا الجدول في توضيح اليوم الذي سوف يتم فيه نزول المرتب الجديد فى حسابات الموظفين البنكية ، ويكون ذلك بشكل شهري، ولكن يكون ذلك مع مراعاة التقديم على الموعد الذي يتم فيه نزول هذا المرتب، ويكون ذلك في حالات نادرة مثل موافقة اليوم الذي يتم فيه القبض مع أي يوم يكون فيه إجازة رسمية مثل يوم الجمعة.موعد صرف راتب شهر يناير 2021
موعد صرف الرواتب الحكومية السعودية: يوم الأربعاء ، بتاريخ 27 يناير 2021، الموافق لتاريخ 12 جمادي الاخر 1442هـ.
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