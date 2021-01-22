الارشيف / أخبار عالمية

جدول مواعيد صرف الرواتب 2021 بالميلادي والهجري مواعيد إيداع رواتب موظفين القطاع العام والمتقاعدين وموعد نزول رواتب الشهر الجاري 1442

0 نشر
عبد الخالق 0 تبليغ

جدول مواعيد صرف الرواتب 2021 السعودية بالتاريخ الميلادي والهجري، تقوم وزارة المالية ومؤسسة النقد السعودي، بتنظيم الوضع المالي الذي يحصل عليه الموظفين بشكل شهري في البداية الجديدة لكل عام، وذلك بعد  إصدار أوامر ملكية من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه- تقضي بان يتم توحيد موعد صرف الرواتب السعودية لجميع العاملين بالدولة، وكذلك تم تحديد موعدا إيداع الرواتب السعودية في الحسابات البنكية الشخصية للموظفين الحكوميين بالمملكة العربية السعودية، ومن المعروف أنه يوجد لكل فئة معينة حوافز مختلفة خاصة بها، كما يمكن التعرف على موعد صرف المساعدة المقطوعة  عن طريق موقعنا ثقفني ، وترجع الأسباب التي يختلف فيها المرتب الخاص بالموظفين لعدد من العوامل، وسوف نتابع معكم اليوم جدول صرف الرواتب 2021 ومواعيد نزول الرواتب السعودية

جدول مواعيد صرف الرواتب 2021

قامت وزارة المالية السعودية بتحديد المواعيد التي سوف يتم فيها نزول جدول صرف الرواتب 1442، ويتمثل هذا الجدول في توضيح اليوم الذي سوف يتم فيه نزول المرتب الجديد، ويكون ذلك بشكل شهري، ولكن يكون ذلك مع مراعاة التقديم على الموعد الذي يتم فيه نزول هذا المرتب، ويكون ذلك في حالات نادرة مثل موافقة اليوم الذي يتم فيه القبض مع أي يوم يكون فيه إجازة رسمية مثل يوم الجمعة، كما تم  تحديد مواعيد فواتير الخدمات في الأسبوع التالي لصرف الرواتب، وقد جاء ذلك ضمن الأمر الملكي القاضي بصرف الرواتب، وذلك  من احد اهداف برنامج التحول الوطني  2030،لتوفير احتياجات المواطن السعودي وسوف نوفر اليكم الان مواعيد نزول رواتب الموظفين بالتاريخ الهجري والميلادي من خلال جدول صرف الرواتب 2021.

جدول الرواتب السعودية 2021
  الشهر    اليوم   تاريخ صرف الراتب بالتاريخ الميلادي   تاريخ صرف الراتب بالتاريخ الهجري
​يناير- جمادى الآخرة الأربعاء 27/1/2021

١٤ جمادى الآخرة ١٤٤٢ هـ

​فبراير- رجب الأحد 28/2/2021​

١٦ رجب ١٤٤٢ هـ

مارس – شعبان  ​ الأحد 28/3/2021

١٥ شعبان ١٤٤٢ هـ

أبريل- رمضان الثلاثاء 27/4/2021

١٥ رمضان ١٤٤٢ هـ

مايو- شوال الخميس 27/5/2021

١٥ شوال ١٤٤٢ هـ

​يونيو- ذو القعدة الأحد 27/6/2021

١٧ ذو القعدة ١٤٤٢ هـ

​يوليو- ذو الحجة ​الثلاثاء 27/7/2021

١٧ ذو الحجة ١٤٤٢ هـ

أغسطس-محرم ​الخميس 26/8/2021

١٨ محرم ١٤٤٣ هـ

​سبتمبر- صفر ​الاثنين 27/9/2021

٢٠ صفر ١٤٤٣ هـ

أكتوبر -ربيع الأول الأربعاء​ 27/10/2021

٢١ ربيع الأول ١٤٤٣ هـ

​نوفمبر- ربيع الآخر ​الأحد 28/11/2021

٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٣ هـ

​ديسمبر- جمادى الأولى الاثنين​ 27/12/2021​​

٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٣ هـ

ومن أهم هذه العوامل التي يتم اختلاف الرواتب طبقا لها الخبرة، وكذلك مدى كفاءة الموظف في أداء وظيفته بشكل سليم، وأيضا طبيعة العمل الذي يقوم به كل شخص حيث تختلف الأعمال باستمرار فهناك أعمال سهلة وهناك أكثر صعوبة، ولذلك يقوم الموظفين باستمرار بمتابعة التطورات التي تحدث للرواتب الخاصة بهم في كل عام.

جدول مواعيد صرف معاشات المتقاعدين 2021 -1442

قامت وزارة المالية في دولة السعودية بتحديد جدول أيضا سوف يتم فيه  موعد نزول الرواتب الجديدة للمتقاعدين في السعودية، وهذه المواعيد تتمثل فيما يلي:

  موعد صرف راتب المتقاعدين في شهر يناير (جمادي الأول) يوم الأثنين 25-1-2021

١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٢ هـ

  موعد صرف راتب المتقاعدين في شهر فبراير (جمادي الآخر) يكون يوم الخميس 25-2-2021

١٣ رجب ١٤٤٢ هـ

موعد صرف راتب المتقاعدين في شهر مارس (رجب) يكون يوم الخميس 25-3-2021

١٢ شعبان ١٤٤٢ هـ

موعد صرف راتب المتقاعدين في شهر أبريل (شعبان) يكون يوم الأحد 25-4-2021

١٣ رمضان ١٤٤٢ هـ

  موعد صرف راتب المتقاعدين في شهر مايو (رمضان) يكون يوم الثلاثاء 25-5-2021

١٣ شوال ١٤٤٢ هـ

موعد صرف راتب المتقاعدين في شهر يونيو (شوال) يكون يوم الخميس 24-6-2021

١٤ ذو القعدة ١٤٤٢ هـ

موعد صرف  راتب المتقاعدين في شهر يوليو (ذو القعدة) يكون يوم الأحد 25-7-2021

١٥ ذو الحجة ١٤٤٢ هـ

موعد صرف  راتب المتقاعدين في شهر أغسطس (ذو الحجة) يكون يوم الأربعاء 25-8-2021

١٧ محرم ١٤٤٣ هـ

موعد نزول الرواتب لهذا الشهر

قامت وزارة المالية في دولة السعودية بتحديد مواعيد نزول رواتب الشهر الجاري، ومواعيد صرف رواتب موظفي القطاع الحكومي ويتمثل هذا الجدول في توضيح اليوم الذي سوف يتم فيه نزول المرتب الجديد فى حسابات الموظفين البنكية ، ويكون ذلك بشكل شهري، ولكن يكون ذلك مع مراعاة التقديم على الموعد الذي يتم فيه نزول هذا المرتب، ويكون ذلك في حالات نادرة مثل موافقة اليوم الذي يتم فيه القبض مع أي يوم يكون فيه إجازة رسمية مثل يوم الجمعة.

موعد صرف راتب شهر يناير 2021

موعد صرف الرواتب الحكومية السعودية: يوم الأربعاء ، بتاريخ 27 يناير 2021، الموافق لتاريخ 12 جمادي الاخر 1442هـ.

  1. Xإقرأ أيضاً: خطوات الاعتراض على مبلغ حساب المواطن للدفعة 38 عبر الموقع الرسمي ca.gov.sa

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جدول مواعيد صرف الرواتب 2021 بالميلادي والهجري مواعيد إيداع رواتب موظفين القطاع العام والمتقاعدين وموعد نزول رواتب الشهر الجاري 1442 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا