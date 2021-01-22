الملك يهنئ بايدن

دوت الخليج :- هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني الرئيس الامريكي الجديد جو بايدن بعد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة اليوم الاربعاء بشكل رسمي .

ونشر جلالة الملك تغريدة على تويتر وقال :

بمناسبة تنصيبه اليوم. نقدر عاليا شراكتنا الاستراتيجية وصداقتنا الدائمة مع الولايات المتحدة ، ونتطلع إلى العمل معكم في السعي لتحقيق السلام والازدهار العالميين.

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