حل مشكلة اللاج والتقطيع ومشكلة انتهت مدة الطلب وتسريع بابجي 2021 لأقصى درجة

وداعا لمشكلة اللاج نهائياً ومشكلة انتهت مدة الطلب فسوف نقدم لك أفضل حل على الإطلاق لتسريع لعبة بابجي 2021 للأجهزة الضعيفة، وهي طريقة مضمونة 100 % حتى تتمكن من تسريع لعبة Pubg mobile لأقصى درجة ممكنة وتجنب أسباب هذه المشكلة التي يعاني منها الكثير من محبي ومحترفين لعبة بابجي، حيث أن بطء اللاج أو اللاك كما يسميه البعض ومشكلة التقطيع يجعل اللعب ممل من كثرة المشاكل التي تؤدي إلى الخسارة والموت المستمر، ولذلك يصعب الاستمتاع باللعبة خصوصا أنها تحتاج إلى التركيز والسرعة في التحرك، وأتينا لكم اليوم بأفضل حل مناسب ومجرب سوف يقضي على هذه المشكلة وسوف تتمتع باللعب اسرع وافضل من ذي قبل، أيضا سوف ينال جوالك بشكل عام جانبا من السرعة، ولكن يجب اتباع كل الخطوات المطلوبة بالتفصيل كي تحصل على النتيجة المرغوب بها وحل مشكلة اللاج والتقطيع نهائيا في بابجي 2021.

حل مشكلة اللاج والتقطيع في لعبة بابجي 2021

مشكلة اللاج في بابجي لها الكثير من الأسباب التي تؤثر على اللعب منها أسباب من الجهاز وأسباب ترجع إلى ضعف الإنترنت، السبب الأول والأهم هو المعالج وسوف نحل لك هذه المشكلة بالتفصيل والخطوات في الفقرة التالية، أما السبب الثاني فهو تأثُر الرامات عند تفعيل أي من البرامج مثل اليوتيوب أو الفيس بوك أو انستجرام، كل تلك البرامج والتطبيقات عمل في الخلفية وتؤثر بشكل رئيسي على رامات الهاتف، لذا يجب عمل تحرير لمساحة الرامات وسوف نشرح لكم كيفية تنظيف هاتفك بأكثر من طريقة وجميع الطرق آمنة ولا تعطي بان من لعبة بابجي، وهذه الخطوات سوف تكون نتيجتها ملحوظة للغاية إذا كان جهازك قديم أو إمكانيات الجهاز ضعيفة، وسوف نقوم بتوضيح بعض الخطوات تكون من من داخل لعبة بابجي والبعض من الجهاز الخاص بك، بالاضافة إلى إجراءات أخرى عبر متجر جوجل بلاي.

خطوات تسريع لعبة ببجي موبايل لأقصى درجة

أولا عليك بالدخول إلى متجر جوجل بلاي ثم اضغط على الإعدادات الخاصة بالمتجر، بعد ذلك قم بالضغط على عدم التحديث التلقائي للبرامج وهذا الخطوة سوف توفر الكثير من استهلاك الإنترنت، وبالتالي تقليل مشكلة اللاج والتقطيع ومشكلة انتهت مدة الطلب في بابجي 2021 إلى أقصى حد، ولكن لا تذهب بعيدا فما زال هناك عدد من الخطوات التي يجب عليك تطبيقها بدقة لتسريع لعبة بابجي بشكل فائق.

الخطوة الثانية هي تسريع لعبة بابجي عن طريق جهازك وهي خطة هامة للغاية، قم بالدخول إلى الإعدادات الخاصة بجهازك ثم الدخول إلى النظام والضغط على الإعدادات المتقدمة، ومن ثم قم بالضغط على لمحة عن الهاتف أو حول الهاتف ثم الضغط على (رقم الإصدار)، قم بالضغط عليها سبع ضغطات متتالية حتى تظهر لك جملة جهازك اصبح مطور، قم بالرجوع خطوة وسوف يظهر لك خيارات مطور البرامج، اضغط عليها وتأكد من عملية التشغيل ثم انزل إلى الأسفل واعثر على فرض عرض رسومات (G.P.U)، اضغط على التفعيل ثم قم بالضغط على فرض 4x m S AA وتشغيله، وبهذه الخطوات سوف تمنح الإذن للجهاز بتفعيل المعالج الرسومي بكامل طاقته لمساعدتك على تسريع اللعبة وحل مشكلة اللاج.

انتهت خطوات الهاتف وسوف ننتقل الآن إلى الإعدادات في لعبة بابجي 2021 ،ادخل عليها واضغط على كلمة الرسومات بعد ذلك قم بالضغط على كلمة سلسلة يظهر أمامك تلقائي خيار عالية. متوسطة . منخفضة، اترك الاختيار كما هو عليه ثم اجعل النمط ملونة ثم اضغط موافق، ومن خلال تنفيذ لكل هذه الخطوات بدقة سوف تجعل هاتفك اسرع وتحل مشكلة اللاج في لعبة بابجي بسهولة، وإذا كان جهازك قديم جدا والرامات به قليلة جدا قم بتنزيل إحدى برامج التنظيف، وسوف تساعدك كثيرا في حل تلك مشكلة اللاك في بابجي.