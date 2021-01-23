شباب الأهلي يتوج بكأس السوبر الإماراتي

توج شباب الأهلي بطل كأس الامارات لكرة القدم، بالكأس السوبر للمرة الخامسة في تاريخه بفوزه على الشارقة بطل الدوري 1-صفر في ستاد نادي النصر بدبي.
ويدين شباب الأهلي بفوزه باللقب الخامس بعد أعوام 2008 و2013 و2014 و2016 إلى مدافعه البديل محمد مرزوق الذي حول كرة الأوزبكستاني عزيز غانييف في شباك حارس مرمى الشارقة عادل الحوسني (90+4).
وفشل الشارقة في إحراز لقبه الثاني، بعد الأول في 2019 والذي كان على حساب شباب الأهلي نفسه بركلات الترجيح.
وسيطر شباب الأهلي بشكل كامل على مجريات المباراة ووصلت نسبة سيطرته في الشوط الأول إلى 64% دون أن يترجم ذلك إلى فرص حقيقية بسبب الطريقة الدفاعية للشارقة.
وقال مهدي علي مدرب شباب الأهلي والذي فاز بباكورة ألقابه المحلية بعدما صنع إنجازات عدة سابقا مع المنتخبات الوطنية "هدف مرزوق في الدقيقة الأخيرة كان أفضل مكافأة لنا، فقد كنا الطرف الأفضل في المباراة".
وتابع "كنا محتاجين لهذا اللقب أكثر من الشارقة، وهو سيعطينا الثقة فيما تبقى من موسم".
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