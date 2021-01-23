نتائج امن المنشات ١٤٤٢ ابشر للتوظيف

نتائج امن المنشات 1442 تشهد بحث المتقدمين على طلبات امن المنشات القبول المبدئي عبر ابشر للتوظيف لمن سبق لهم التقدم على امن المنشآت توظيف كما أعلنت عنه الإدارة العامة للقبول المركزي في وكالة وزارة الداخلية السعودية للشؤون العسكرية، وشددت الإدارة على حضور الطالب في الوقت المخصص له لحضور المقابلة للمتقدمين على قوات أمن المنشآت رتبة جندي مع إحضار المستندات المطلوبة، وذلك وفقا للرسالة النصية الخاصة بالمتقدم والتي تلاقاها من منصة ابشر للتوظيف. إذ تم إرسال رسالة نصية للمقبولين مبدئيا في طلبات امن المنشات القبول المبدئي.

نتائج امن المنشات ١٤٤٢ القبول المبدئي

بعد التأكد من القبول المبدئي في نتائج امن المنشآت 1442 يجب الالتزام بالمستندات المطلوبة التي حددتها الإدارة العامة للقبول المركز بوابة ابشر للتوظيف وهي: أولا؛ “نموذج من موعد المراجعة والذي يتم طباعته من بوابة ابشر امن المنشات توظيف“.

مع إحضار المستندات الشخصية للمتقدم وهي: ثانيا؛ أصل بطاقة الهوية الوطنية، وصورتان منها، أو “الهوية الوطنية الرقمية”، ثالثا؛ أصل أو صورة مصدقة من الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو أصل معادلة وزارة التعليم العالي لمن حصل على الشهادة من خارج المملكة، رابعا؛ اشعار من اختبار درجة القياس، خامسا؛ ٤ صور شخصية ألوان بخلفية بيضاء 4×6 برأس مكشوف، مع كتابة اسم المتقدم ورقم الطلب على خلفية الصورة، سادسا؛ ملف يوضع به جميع المستندات السابق ذكرها.

ويتم الالتزام بكافة الاشتراطات والاحترازات الطبية اللازمة وفقا للاجراءات الطبية من خلال الحفاظ على مسافة التباعد، ولبس الكمام. مع ضرورة الحفاظ على المظهر العام، الحضور بالزي الرياضي، مع التقيد بموعد وتاريخ كل متقدم، ويمنع منعا باتا، الحضور بالجوال إلى مقر لجنة القبول والتسجيل بالإضافة إلى منع اصطحاب مرافق. ويتم الاستعلام عن نتيجة القبول المبدئي في وظائف امن المنشآت من خلال إتباع الخطوات التالية بعد الدخول على رابط ابشر للتوظيف.