زعيم الديمقراطيين: محاكمة عزل ترمب في الكونجرس تبدأ 8 فبراير المقبل

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت كتلة الديمقراطيين في الكونجرس، أن محاكمة عزل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب في الكونجرس تبدأ 8 فبراير المقبل، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.

هذا، وأقيم حفل تنصيب للرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، أكد خلاله أن الشعب الأمريكي يسعى دائمًا إلى الوحدة، لافتًا إلى أن فيروس كورونا من أهم التحديات التي ستواجه أمريكا.

وأَضاف "بايدن"، خلال خطاب تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، أن عدد ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية يتجاوز عدد ضحايا الحرب العالمية الثانية.

وتابع: "سأعمل على توحيد البلاد والشعب، وسنتغلب على فيروس كورونا القاتل، وسيكون هناك عدلًا عرقيًا، وسنسنعى لتوفير فرص عمل".

ويسعى الديمقراطيون إلى محاكمة ترامب، بتهمة التحريض على أحداث الكونجرس التي تمت يوم 6 يناير الجاري.