التقديم علي دورات شركة نيوم الإلكتروني للشباب والموظفين والباحثين عن عمل

التقديم علي تدريب شركة نيوم الإلكتروني، تم الإعلان من خلالها عن توفير مجموعة متعددة من الدورات التدريبية المتخصصة بمجال التقنية عن بعد، وذلك لجميع الأفراد الباحثين عن عمل داخل المملكة العربية السعودية وتشمل الدورات التدريبية عبر شركة نيوم انضمام الشباب والشابات بالمجتمع السعودي المحلي في منطقة نيوم ومنطقة تبوك، وتأتي مبادرة شركة نيوم كأحد المبادرات الاجتماعية الهامة للشركة والتي من خلالها تهدف الشركة الي منح كافة المتدربين جميع المهارات والقدرات التي من هدفها تمكن كل فرد من تحسين المنافسة في سوق العمل، بالاضافة الي إمكانية الحصول على تدريب عملي وفعلي يعمل علي زيادة الخبرات من أجل مساعدة القطاعات العاملة علي إيجاد العمالة المناسبة لها في الوظائف المتاحة لديها، وسوف نوضح لكم طريقة التقديم علي تدريب نيوم الالكتروني.

مهارات المستقبل عبر شركة نيوم

شركة نيوم قد أوضحت من خلال الموقع الالكتروني لها عبر المسؤولية الاجتماعية، أن مثل هذه الدورات الرقمية تتم من خلال تعاون مشترك مع وزارة الاتصالات وتقنية والمعلومات بالسعودية، وتهدف المبادرة الي إدخال تطور ونجاح لكافة العاملي في كافة القطاعات بسوق العمل، وترجمة نفس التطور وإضافته للباحثين عن فرص عمل داخل المملكة، بالاضافة الي تلبية احتياجات سوق العمل سواء الحكومي أو الخاص.

شروط التقديم علي تدريب شركة نيوم الإلكتروني

وضعت شركة نيوم شروط خاصة من الانضمام الي برنامج التدريب الإلكتروني التابع لها، سواء للأفراد للباحثين عن عمل أو من فئة الشباب حديثي التخرج، أو من قبل موظفين وهم على قوة عمل حالية، ومن هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية فقط.

ألا يقل العمر عن من 18 عام.

يتم التقديم لكل من الرجال والنساء.

يمكن للمنقطع عن العمل التسجيل ونفس الأمر الشخص المتخرج.

يجب أن يكون المستوى التعليمي دبلوم وما يعلو عن ذلك.

يجب توافر شهادة التأمينات الاجتماعية الخاصة بكل فرد وضمها مع المستندات.

يجب تسجيل كافة البيانات بشكل صحيح .

يجب أن يكون الموظف علي رأس قوة العمل.

تقديم مستند توضيحي يفيد باسم المسمى الوظيفي.

كما يجب إجادة التعامل باللغة الإنجليزية.

طريقة التقديم علي تدريب شركة نيوم الإلكتروني

تسجيل طلبات الالتحاق الي تدريب شركة يوم من خلال الدخول علي موقع csr.neom.com التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بعد توافر كافة الشروط الخاصة بالتقديم لجميع الأفراد الراغبين في التسجيل والاشتراك، وسوف يتم منح شهادات عند التخرج وإتمام التدريب.