عروض العثيم الاسبوعية ومفاجأة عروض الجوالات في العثيم وأسعار خاصة جدا ولفترة محدودة جدا حتى 26 يناير.

عروض الجوالات في العثيم، عروض العثيم الاسبوعية؛ تقدم أسواق عبدالله العثيم العديد من العروض لهذا الأسبوع، خصومات عبد الله العثيم على الهواتف المحمولة مواتية للغاية لذلك نقدم لك تخفيضات العثيم و أحدث الأسعار على عروض العثيم الالكترونية وهواتف العثيم والتي بدأت (من 20 يناير 2021 إلى 26 يناير 2021)، تستفيد من هذه العروض أحدث الهواتف المحمولة الموجودة في عرض العثيم و جميع فروع سوق العثيم مول في المملكة العربية السعودية، ينتشر سوبر ماركت العثيم في مناطق ومدن مختلفة لذلك يمكن لجميع محبي وعملاء أسواق العثيم الوصول بسهولة إلى فروعه وشراء كل ما يحتاجون إليه.

عروض العثيم تحتوي عروض العثيم علي هاتف هونر 9 إكس برو، بمساحة 256 جيجا بايت، شبكة الجيل الرابع 4G، فقط بسعر 99 ريال سعودي.

عروض العثيم ليوم الاثنين هاتف هواوي واي 7 اية، مساحة 128 جيجابايت، شبكة الجيل الرابع 4G، فقط بسعر 685 ريال سعودي.

عروض العثيم الاسبوعية من أسواق العثيم هاتف سامسونج اية 42، بمساحة 128 جيجابايت، شبكة الجيل الخامس 5G، فقط بسعر 1355 ريال سعودي.

عروض العثيم الاسبوعيه هاتف سامسونج أي 21 أي، بمساحة 64 جيجا بايت، شبكة الجيل الرابع 4G، فقط بسعر 715 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم ويتوفر أيضاً هاتف فيفو واي 30، بمساحة 128 جيجابايت، شبكة الجيل الرابع 4G، فقط بسعر 790 ريال سعودي.

عرض العثيم وخصم خاص على هاتف تكنو ك أي 5 ك من العثيم، بمساحة 64 جيجابايت، شبكة الجيل الرابع 4G، فقط بسعر 469 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين اليوم وتقدم أسواق العثيم تابلت لينوفو أم 10، بمساحة 32 جيجابايت، شبكة الجيل الرابع 4G، فقط بسعر 709 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم الاثنين وأيضاً هناك تابلت سامسونج تي 515، بمساحة 32 جيجابايت، شبكة الجيل الرابع 4G، فقط بسعر 954 ريال سعودي.

عروض العثيم الرياض اليوم تابلت جي تايد بعرض خاص، مساحة 8 جيجابايت، شبكة الجيل الثالث 3G، فقط بسعر 185 ريال سعودي

عروض الجوالات في العثيم هذا الأسبوع على الهواتف الذكيةعروض العثيم الالكترونية والجوالات