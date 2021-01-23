ماليزيا تسجل حصيلة قياسية يومية لإصابات كورونا

وأشار عبدالله -فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الماليزية الرسمية برناما- إلى أن 4.313 شخصا تعافوا من عدوى الفيروس، وهو رقم قياسى آخر تسجله ماليزيا فى اليوم نفسه، ليبلغ إجمالى المتعافين حتى اليوم 137 ألفا و19 شخصا.
وأضاف أن إجمالى الإصابات بكورونا فى ماليزيا وصل إلى 180 ألفا و455 حالة، بينهم 42 ألفا و769 حالة نشطة، من ضمنهم 260 حالة حرجة تتلقى العلاج فى وحدات الرعاية المركزة.
وعن أعداد الوفيات، قال المسؤول الماليزى إنه تم تسجيل 7 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ الإجمالى فى البلاد حتى اليوم 667 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
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