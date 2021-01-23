نظام نور برقم الهوية لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي وأهم الشروط

نظام نور هو نظام إلكتروني يتم من خلاله إنجاز العديد من الخدمات التعليمية للطلبة وأولياء الأمور والمعلمين حيث يضاف هذا النظام إلى الإنجازات التي تقدمها وزارة التعليم السعودية وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 ومن خلال تلك المقالة نوضح لكم شروط وطريقة تسجيل طلاب الصف الأول الإبتدائي عبر النظام حيث أعلنت وزارة التعليم عن تسجيل الطلاب إلكترونياً من المنزل عبر نظام نور وذلك تطبيقاً للإجراءات الصحية والوقائية لمنع تفشي وباء كوفيد 19.

الخدمات التي يقدمها النظام للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور

يقدم نظام نور الإلكتروني عدد من الخدمات التعليمية المختلفة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور ومنها:

معرفة نتائج اختبارات الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة.

تسجيل طلاب الصف الأول الإبتدائي إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة.

يساعد على التواصل بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

يساعد أولياء الأمور على معرفة نتائج ومستويات أبنائهم.

يسهل على المعلمين في عملية رصد ومتابعة درجات الطلاب.

يجب أن يكون الطالب قد بلغ ست سنوات من العمر. أن يكون الطالب قد التحق بروضة الأطفال لمدة فصلين دراسيين ومعه شهادة معتمدة بذلك وهذا بالنسبة لمن يقل عمره 180 يوماً لاتمام عمر ست سنوات. أن يكون لدي الطفل استمارة معتمدة توضح أن الطالب قد أتم جميع المهارات النهائية.

يتم الدخول لموقع نظام نور.

الصغط على تسجيل دخول ولي الأمر.

بعد ذلك قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة الخاصة بولي الأمر.

بعد الإنتهاء من تسجيل البيانات المطلوبة قم بالضغط على تسجيل طلاب الصف الأول الإبتدائي.

يقوم ولي الأمر بتسجيل رقم الهوية وجميع البيانات المطلوبة الخاصة بالطالب واختيار المدرسة التي تريد التحاق الطالب بها.

بعد الإنتهاء من تسجيل البيانات قم بالضغط على زر تسجيل.

شروط تسجيل طلاب الصف الأول الإبتدائي عبر نظام نورخطوات تسجيل الطلاب المستجدين عبر نظام نور

وسوف يتم بدء التسجيل الإلكتروني للطلاب الجدد بدءا ً من يوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر جمادى الثاني 1442 ويستمر حتي التاسع عشر من شهر صفر عام 1443 هجرياً.