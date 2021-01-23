نظام نور: جدول مواعيد تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1443

تسجيل الطلاب عبر نظام نور هو مايبحث عنه العديد من الطلاب وأولياء الأمور خلال هذه الأيام، حيث من المقرر أن يبدأ نظام نور التابع لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية باستقبال طلبات تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في العام الدراسي القادم 1443 من خلال نظام نور التعليمي حيث سيبدأ تسجيل الطلاب بداية من يوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من شهر يناير من العام الحالي 2021، وذلك بحسب الجدول الزمني التي أعلنت عنه وزارة التعليم لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1443 عبر نظام نور الالكتروني التابع للوزارة، حيث سيتم تسجيل الطلاب في مختلف مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية من خلال تسجيل الدخول إلى حساب ولي الأمر، ومن ثم تسجيل الطلاب عبر النظام.

تسجيل الطلاب الجدد عبر نظام نور

وكانت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية قد دعت كافة الإدارات التعليمية في مختلف المناطق والمحافظات بإعتماد تسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1443 من خلال نظام نور الالكتروني، حيث يبدأ تسجيل الطلاب والطالبات الجدد في الصف الأول الابتدائي بشكل مبكر من أجل التسهيل في قبولهم في المدارس وبدء الدراسة بداية من العام الدراسي المقبل.

وقد وضعت وزارة التعليم خطة زمنية من أجل تسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1443، حيث سيبدأ التسجيل للطلاب الذين هم أعمارهم ست سنوات أو أقل بنحو 90 يوماً بحد أدنى، وحتى سن الحادية عشر وثلاثة أشهر كحد أقصى للتسجيل في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد.

موعد تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور

وحددت الوزارة أولوية التسجيل للطلاب في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية والتي يتم إجراء مفاضلة بين الطلاب بها، حيث سيبدأ التسجيل بداية من يوم الأحد الحادي عشر من شهر جمادي الآخر من العام 1442، والموافق الرابع والعشرين من شهر يناير من العام الميلادي 2020، ويستمر التسجيل للطلاب المستجدين في هذه المدارس حتى يوم الحادي عشر من شهر جمادي الآخر والموافق السادس من شهر فبراير من العام الميلادي الجاري 2021، حيث تعد هي بداية المرحلة الأولى لتسجيل الطلاب الجدد في نظام نور من للالتحاق بالصف الأول الابتدائي.

موعد إجراء مفاضلة بين الطلاب المسجلين في نظام نور في مدارس تحفيظ القرآن

وستقوم المدارس بإجراء مفاضلة بين الطلاب المسجلين في نظام نور في الفترة مابين الخامس والعشرين من شهر جمادي الآخر الموافق السابع من شهر فبراير من العام 2021، وتستمر علميات إجراء المفاضلة بين الطلاب حتى يوم الثالث عشر من شهر رجب من العام الهجري 1442، والموافق الخامس والعشرين من شهر فبراير من العام 2021، مع ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية وأخذ كافة التدابير اللازمة لهذه الإجراءات من أجل الحفاظ على الطلاب الجدد وأولياء أمورهم ومنسوبي التعليم من الإصابة بوباء كورونا.

جدول مواعيد تسجيل الطلاب في نظام نور الصف الأول الابتدائي 1443

وبالنسبة لتسجيل الطلاب من خلال المراحل الأخرى بداية من الثانية وحتى الثامنة فقد وجهت وزارة التعليم الطلاب وأولياء الأمور بأن عمليات التسجيل في نظام نور للطلاب الجدد من أجل الالتحاق بالصف الأول الابتدائي تبدأ من يوم الحادي عشر من شهر جمادي الآخر 1442، والموافق 24 من شهر يناير من العام 2021، وذلك للطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية التي تقوم بتطبيق البرامج الدولية، على أن يكون التسجيل مستمراً دون توقف خلال هذه المراحل، حتى يتم تسديد الشواغر أو الانتهاء من موعد وغلق باب التسجيل للطلاب الجدد في نظام نور في يوم التاسع عشر من شهر صفر من العام الهجري 1443 والموافق السادس والعشرين من شهر سبتمبر من العام الميلادي الحالي 2021.

ومن أجل الاطلاع على جدول تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور التعليمي فقد وضعنا لكم صورة توضح كافة مواعيد تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1443 عبر نظام نور، وفقاً للمواعيد التي أعلنت عنها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.

رابط موقع نظام نور تسجيل الدخول

ومن أجل أن يقوم أولياء الأمور بتسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1443 فكل ماعليكم هو التوجه إلى رابط نظام نور على الإنترنت من خلال زيارة نظام نور التعليمي عبر : noor.moe.gov.sa حيث يقوم ولي الأمر بتسجيل الدخول إلى نظام نور من خلال حساب ولي الأمر في حال أن قام قبل ذلك ولي الأمر بالتسجيل في نظام نور.

التسجيل في نظام نور

أما في حال عدم قيام ولي الأمر بالتسجيل في نظام نور من قبل، فيجب عليه التسجيل في نظام نور من أجل أن يتمكن من تسجيل الطلاب من خلال نظام نور التعليمي، حيث سيقوم ولي الأمر بعد أن يقوم بالتسجيل في النظام بالدخول إلى صفحة إضافة الطلاب إلى نظام نور، ومن ثم البدء بكتابة بيانات الطالب مثل الاسم ورقم الهوية وغيرها من البيات التي يتطلبها منه النظام، ومن ثم اختيار المدرسة التي يرغب ولي الأمر بإلحاق الطالب بها، ومن ثم القيام بحفظ البيانات، على أن يكون تسجيل الطلاب وفقاً للمواعيد المحددة التي أعلنت عنها وزارة التعليم، والتي وضعنا لكم بها جدول خلال هذا المقال.