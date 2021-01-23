شروط بنك التسليف للمطلقات وخطوات التقديم 1442 بنك التسليف أو بنك التنمية الاجتماعية في الوقت الحالي ازداد البحث عليه بشكل كبير من قبل المطلقات لمعرفة شروط بنك التسليف والخطوات التي ينبغي عليهم اتباعها حتى يتمكن من الحصول على القرض حيث أعلنت السلطات السعودية أنها سوف تقوم بتقديم الدعم بشكل كامل جميعاً مطلقات بجانب خدمة تمويل المشاريع حتى تساعد السيدات المطلقات أنفسهم وأولادهم وبالتالي يهتمون السيدات بالبحث عن خطوات التقديم والشروط المطلوبة للحصول على قرض بنك التسليف وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال السطور القادمة.

شروط بنك التسليف للمطلقات

قام بنك التسليف بتحديد بعض الشروط المحددة للحصول على قرض المطلقات و هي كالآتي:

أولا يجب أن تكون هذه المطلقة لديها الجنسية السعودية وعدم وجود لها أي سجلت جنائي، وبالتالي لا يزداد المبلغ عن 2000 ريال سعودي وتكون قد حصلت على حكم من المحكمة بالوصية على الأبناء وهذا القرار يتضمن الأبناء إلى أقل من 24 عام، بالإضافة إلى الابن اليتيم المقاول مكفول من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية بجانب أنه يتم اعتبار الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لم يتزوجوا من أفراد الأسرة المشمولين، وأن لا تكون هذه السيدة المطلقة قد حصلت على أجر من بنك آخر وينبغي أن يكون مرة عليها على الاقل سنة.

خطوات التقديم لقرض بنك التسليف للمطلقات

أولا يجب ىتواجد البطاقة الوطنية للمطلقة مع تواجد الأبناء التي تقوم بها عائلتهم وأن يتم تقديم بعيد مستلم بجانب وجود إمضاء موظف البريد ويتم ختمة ,يحصل على تقييم مختوم بشكل رسمي بجانب الحصول على مستند vhjf الكفيل من قبل البنك أو جهة العمل ويكون موقع وتم ختمه مع تواجد شهادة حسن سيره وسلوك وأن يتم تقديم على رقم الايبان والأوراق المطلوبة.

ينبغي تقديم صورة مفسرة بجميع البيانات التي تتضمن أبناء المعالين وأن تكون سارية المفعول لأبنائها حيث يتم تقديم نموذج البطاقة الوطنية.