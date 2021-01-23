خطوات التقديم على المساعدة المقطوعة إلكترونيا والتي تم إطلاقها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والعمل بالمملكة السعودية وذلك في إطار برنامج رؤية 2020 والذي يسعى للمساهمة في رفع الأعباء عن المواطنين بالمملكة كما تلك تلك الخدمة في تحسين المستوى المعيشي الخاص بعدد كبير من الأسر في اطار المملكة السعودية

وذلك ضمن شروط وأحكام محددة قد وضعتها وزارة التنمية والعمل الاجتماعية حتى تضمن وصول تلك المساعدات إلى مستحقيها من الأفراد والأسر المقيمة بالسعودية، والتعرف على الرابط الخاص بالتقديم للحصول على المساعدة المقطوعة وخطوات التقديم الصحيحة تابع القراءة.

رابط التقديم الإلكتروني للمساعدة المقطوعة

قبل التعرف على الرابط الخاص بالمساعدة المقطوعة يجب التعرف على الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على المساعدة وهي؛

يجب أن يكون الراغب في الحصول على المساعدة ذات جنسية سعودي ومتزوج من سعودية أيضا، أن يكون من المقيمين الدائمين بالمملكة، إن يكون سنه يتجاوز ال35 عام، ولا يتجاوز إجمالي دخله 3000 ريال في كونه اعزب او 8680 ريال كونه متزوج، وليس له أي نشاط تجاري أو يكون من أملاكه ارض زراعية.

يتم صرف المساعدات لفئات الأرامل والمطلقات وكبار السن والأيتام وذوي الإعاقة كما يمكن لكل سيدة متزوجة تثبت عدم إنفاق الزوج عليها الحصول على هذا المعاش.

التقديم للحصول على المساعدات المقطوعة

أما عن الأوراق المطلوبة للتقديم للحصول على المساعدات هي؛ الرقم القومي أو بطاقة الهوية،إثبات محل السكن، إثبات إجمالي الدخل.

ويتم التقديم من خلال حيث تقوم بتسجيل الدخول على موقع الوزارة الإلكتروني وإدخال الاسم والرقم السري الخاص بك.

تقوم بإنشاء حساب المستخدم بإدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح، التأكيد على التالي، ويتم إدخال رمز التحقق المرسل على الهاتف، والضغط على زر الموافقة على الشروط والأحكام، والنقر على تسجيل.