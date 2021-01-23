طريقة التسجيل في نظام نور اول ابتدائي 1442 1443 تشهد طلبات البحث من أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية بعد الإعلان عن بدء تسجيل اولى ابتدائي في نظام نور للعام الدراسي الجديد ابتداء من يوم الأحد الموافق 23 يناير 2021، حيث وجهت وزارة التعليم السعودية دعوة إلى مختلف الإدارات التعليمية بجميع المناطق والمحافظات لاعتماد تنظيم تسجيل الطلاب في نظام نور 1442 المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1443، تمهيدا لبدء الاستعداد والتهيئة المبكرة لتسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور من أجل تيسير قبول الطلاب والانتظام في المدارس. وعبر نظام نور تستقبل وزارة التعليم غدا، تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1443 وفقا للخطة الزمنية التي حددتها الوزارة.

طريقة التسجيل في نظام نور اول ابتدائي

يتم تسجيل اولى ابتدائي في نظام نور من خلال الدخول على رابط نظام نور بعد الإطلاع على مواعيد تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي ١٤٤٣ بناءا على الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب في نظام نور كما أعلنت وزارة التعليم السعودية.

كما يبدأ التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية ابتداء من ١١/٦/١٤٤٢ هجرية، إلى ٢٤/٦/١٤٤٢. وسيتم تطبيق المفاضلة بالمدارس الحكومية من ٢٥/٦/١٤٤٢ إلى ١٣/٧/١٤٤٢، مع الإلتزام الكامل واتخاذ كافة التدابير اللازمة والاحترازات.

ويبدأ التسجيل في المدارس العالمية والمدارس الأجنبية والمدارس الأهلية والمطبقة لنظام البرامج الدولية يوم ١١/٦/١٤٤٢ لجميع الطلاب المستجدين الجدد في نظام نور ولي الأمر 1442 للطلاب السعوديين والغير سعوديين.

طريقة تسجيل اولى ابتدائي في نظام نور

بعد التأكد من خطة وزارة التعليم السعودية لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي ومعرفة مواعيد التسجيل، نأتي الآن إلى إجابة التساؤلات عن كيف اسجل في نظام نور طالب جديد مستجد ١٤٤٣، حيث يتم التسجيل في نظام نور اول ابتدائي من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط نظام نور.

في حالة كان ولي الأمر يمتلك حساب بالفعل على نظام نور: قم بتسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور. من القائمة الرئيسية اضغط على إضافة طالب جديد. إدخال بيانات الطالب الجديد والمدرسة والمنطقة التعليمية التابع لها.

أما في حالة كان ولي الأمر التسجيل لأول مرة: قم بالضغط على أيقونة تسجيل ولي الأمر لأول مرة. يتم إدخال البيانات اللازمة لإنشاء حساب جديد. العودة إلى صفحة دخول نظام نور. كتابة رقم الهوية، كلمة المرور. الضغط على تسجيل الدخول. بدء تسجيل طالب جديد مستجد في نظام نور وفقا للشروط المحددة.



يبدأ تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور للروضات الحكومية والأهلية والذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات ب 180 يوم من خلال الدخول على نظام نور يوم 4/10/1442 هجرية لجميع الجنسيات.