 NOOR رابط تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1443 هـ بالسعودية عبر نظام نور noor.moe.gov.sa برقم الهوية

رابط تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1443 هـ بالسعودية عبر نظام نور noor.moe.gov.sa برقم الهوية، أعلنت وزارة التعليم السعودية في بيان رسمي عن بدء تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي بالمملكة العربية السعودية لالتحاق الطلبة والطالبات بالعام الدراسي الجديد 1443 هـ، على أن يتم تسجيل الطلاب عبر موقع نظام نور الالكتروني، وقد ناشدت الوزارة من جميع الإدارات التعليمية بكافة المدن والمحافظات لاعتماد النظام الإلكتروني الخاص بتسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي حرصًا منها على تهيئة الطلاب وتقديم الاستعداد المبكر من خلال تسجيل الطلاب الجدد والبدء في قبول المستوفين للشروط من الطلاب.

تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي بالسعودية 1443 هـ

يتيح نظام نور الالكتروني التابع للحكومة السعودية الكثير من الخدمات التعليمية المختلف للطلبة والطالبات وأولياء الأمور والتي تسهل عليهم تسجيل الطلاب الجدد، حيث يتمكن ولي الأمر ابتداء من غدًا الأحد الموافق 22 يناير 2021 ميلاديًا و 11 جمادي الثاني 1442 هجريًا، تسجيل طالب مستجد عبر نظام نور خلال الفترة الزمنية التي حددتها الوزارة على أن لا يقل سن الطالب الجديد عن 6 سنين أو 5 سنوات و9 أشهر كحد أدنى، بشرط أن يكون الطالب قد اجتاز مرحلة رياض الأطفال قبل دخوله في المرحلة الابتدائية.

رابط تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1443 هـ

كما أعلنت الوزارة عن رابط تسجيل أولى ابتدائي من خلال نظام نور حساب ولي الأمر بعد إتمام التسجيل في نظام نور الالكتروني عن طريق الدخول على رابط نظام نور التعليمي والبدء في تسجيل الصف الأول الابتدائي وإدخال بيانات الطالب المراد التحاقه بالعام الدراسي الجديد، كما يبدأ تسجيل الطلاب الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات بـ 180 يوم من خريجي الروضات سواء الأهلية المعتمدة أو الحكومية لكافة الجنسيات ابتداءً من 4 شوال 1442 على أن يتم تسجيل الطلبة والطالبات خريجي الروضات العالمية والأجنبية في 7 محرم 1443 ويستمر حتى انتهاء الموعد أو الأماكن الفارغة بالمدارس.

تسجيل طالب جديد عبر نظام نور

تبدأ عملية تسجيل الصف الأول الابتدائي الأحد في جميع المدارس السعودية لطلاب أولى إبتدائي عبر نظام نور التعليمي الرسمي المعتمد من قبل وزارة التعليم السعودية باعتباره المنصة التعليمية الأكبر بالمملكة وتقدم من خلالها الخدمات الالكترونية الميزة لكافة الطلبة والطالبات وكذلك أولياء الأمور، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة للمعلمين والمعلمات والعاملين بوزارة التعليم، وقد وجهت الوزارة لجميع إداراتها التعليمية تنظيم عملية تسجيل الطلاب المستجدين للالتحاق بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1443.

موعد التقديم في تسجيل أول ابتدائي 1443

تتم عملية تسجيل الطلاب الجدد على مراحل مختلفة حيث تبدأ وفق مراحل كالآتي: