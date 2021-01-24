تحرير مواطن اردني تم اختطافه في مصر

دوت الخليج :- حررت الشرطة المصرية اليوم الجمعة مواطن اردني تم اختطافه من قبل اشخاص من الجنسية المصرية . وقال مصدر : ان السفارة الاردنية تبلغت باختطاف اردني في مصر حيث قامت بالتواصل مع الجهات المعنية ليتم البحث عنه وتحريرة واكد المصدر : انه تم القبض على الخاطفين وتحويلهم للجهات المختصة .

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