خطوات تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور بالصف الأول الابتدائي لعام 1441/1442

يعتبر نظام نور هو المنظومة الوحيدة للتعليم الالكتروني في المملكة العربية السعودية، ويرغب العديد من أولياء الأمور في تسجيل أولادهم بهذا النظام، ولكن عمليات البحث في هذه الفترة تزداد عن تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم السعودية عن فتح باب التسجيل، والذي يستمر لفترة معينة، ولذلك يسعى جميع الأهالي لتسجيل أولادهم قبل غلق باب التقديم.

خطوات تسجيل الطلاب في نظام نور

خطوات تسجيل الطلاب في نظام نور بالصف الأول

يمكن لأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية من أجل تسجيل أولادهم في نور بنجاح، وهي:

• الدخول أولاً على موقع نظام نور الالكتروني.

• وتسجيل الدخول عليه بكتابة الاسم وكلمة المرور.

• ثم الضغط على تسجيل الدخول.

• وبعد ذلك يجب الضغط على تسجيل الأبناء.

• واختيار بعد ذلك تسجيل طالب جديد.

• يجب إدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بالطفل.

• تحديد صلة القرابة التي تجمع بين الطالب وولي الأمر.

• إدخال وظيفة ولي الأمر.

• كتابة البيانات المطلوبة كلها بشكل صحيح.

• إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة.

• الضغط على تأكيد طلب.

• انتظار مراجعة هذا الطلب من الجهة المختصة والرد بالنتيجة.

سن قبول طلاب الصف الأول الابتدائي في نظام نور

يعتبر السن الموحد لقبول الطلاب في المرحلة الابتدائية هو 6 سنوات، ويمكن قبول الذين يقلون عن ذلك بحوالي 90 يوم فقط، وبالنسبة للطلب الذين بلغوا 7 سنوات أو أكثر من ذلك حتى سن 11 سنة ولديهم مهارات يتم تحويل الطلب الخاص بهم الكتروني من هذه المدرسة إلى إدارة الاختبارات.

يتم عمل فحص لهؤلاء الطلاب للتأكد من مهاراتهم وقدراتهم المعرفية، وبعد النجاح في هذا الاختبار يتم تسجيلهم في الصف المستحق، أما إذا لم يتمكن من النجاح يظل على وضعه وتقوم إدارة المدرسة بتسجيله في الصف الأول.