نظام نور: تسجيل الطلاب في نظام نور ولي الأمر .. متى يبدأ تسجيل أول ابتدائي 1443

تسجيل الطلاب في نظام نور يشهد تطلعات أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية للراغبين في تسجيل الطلاب المستجدين ١٤٤٣، حيث تستقبل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ابتداء من اليوم الأحد ٢٤ يناير ٢٠٢١، طلبات تسجيل الطلاب في نظام نور ولي الأمر للطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1443 من خلال دخول ولي الأمر نظام نور.

تسجيل الطلاب في نظام نور ولي الأمر ١٤٤٣

حددت وزارة التعليم خطة زمنية لضبط عملية التسجيل في نظام نور تسجيل اول ابتدائي 1443 هجرية، للطلاب من عمر 6 سنوات ومن أقل ب ٩٠ يوم كحد أدنى، وبحد أعلى حتى سن ال 11 عام و ٩٠ يوم. وذلك بعد أن وجهت وزارة التعليم السعودية جميع الإدارات التعليمية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية اعتماد تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي ١٤٤٣.

حيث أكدت الوزارة على أهمية وضرورة الاستعداد المبكر والتهيئة المسبقة لتسجيل الطلاب الجدد في نظام نور للتعرف على القبول والانتظام في المدارس. ويتم تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور التعليمي وفقا للجدول الزمني لتسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي ١٤٤٣ على ثمانية مراحل.

الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب الجدد في نظام نور التعليمي 1443

متى يبدأ تسجيل أول ابتدائي 1443 في نظام نور طبقا للخطة الزمنية لتسجيل الطلاب المستجدين ١٤٤٣ الصف الأول الابتدائي في نظام نور التعليمي كالتالي:

المرحلة الأولى: تبدأ المرحلة الأولى لتسجيل طالب مستجد في نظام نور من ٢٤/١/٢٠٢١ إلى ٦/٢/٢٠٢١؛ وذلك للطلاب السعوديين بمدارس القرآن الكريم الحكومية التي تطبق نظام المفاضلة.

ويتم إجراء المفاضلة في مدارس الطلاب المسجلين في نظام نور مع إتباع التدابير اللازمة، وكافة الاحتراز، من ٧/٢/٢٠٢١ إلى ٢٥/٢/٢٠٢١.

المرحلة الثانية: تبدأ المرحلة الثانية من تسجيل الطلاب الجديد في نظام نور الإلكتروني من ٢٤\١\٢٠٢١ إلى موعد إقفال التسجيل ٢٦\٩\٢٠٢١ أو حتى تسديد الشواغر؛ وذلك للطلاب سعودي وغير سعودي الجنسية من المدارس العالمية، الأجنبية، الأهلية، المطبقة للبرامج الدولية.

المرحلة الثالثة: تبدأ مرحلة تسجيل أول ابتدائي ١٤٤٣ الثالثة يوم ٢٦\٢\٢٠٢١، ويستمر حتى تسديد الشواغر أو إقفال تسجيل الطلاب الجدد في ٢٦\٩\٢٠٢١ بالمدارس الحكومية ومدارس القرآن الكريم التي لا يتم اجراء المفاضلة بها، للطلاب السعوديين ولمن هو من أم سعودية متزوجة من أب غير سعودي.

المرحلة الرابعة: من ٢٧\٣\٢٠٢١ وحتى انتهاء موعد تسجيل أول ابتدائي 1443 للمستجدين من الطلاب الغير سعودي الجنسية، والذين يعاملون معاملة السعوديين من (أبناء القبائل النازحة، التركستان، البلوش، مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، أبناء الجالية اليمينة، أبناء الدبلوماسيين).

المرحلة الخامسة: تبدأ من ١٧\٤\٢٠٢١ وتستمر حتى إقفال التسجيل، للطلاب الغير السعوديين الخاضعين للنسبة المحددة، للتسجيل الذين يعمل أولياء الأمور في القطاع الحكومي السعودي.

المرحلة السادسة: تبدأ من ١\٥\٢٠٢١ لتسجيل طلاب مستجدين جدد في نظام نور لغير السعوديين والخاضعين لنسبة المحددة ممن يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص.

المرحلة السابعة: تبدأ المرحلة الأخيرة والسابعة من تسجيل طلاب جدد في نظام نور يوم ١٦\٥\٢٠٢١ لتسجيل الخريجين من الروضات الحكومية والروضات الأهلية المعتمدة في نظام نور الإلكتروني لجميع الجنسيات في جميع المدارس.

المرحلة الثامنة: وتشمل من تقل أعمارهم عن ست سنوات ب١٨٠ يوم، ابتداء من ١٥\٨\٢٠٢١، وذلك لخريجي المدارس العالمية والأجنبية والأهلية تطبق البرامج الدولية داخل السعودية، وخريج الروضات من خارج السعودية، في جميع المدارس لجميع الجنسيات.

خطوات تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور

يتم التسجيل في نظام نور للطلاب الجدد الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1443 كالتالي:

الدخول إلى رابط نظام نور .

. تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

أضغط على تسجيل طالب جديد.

أدخل رقم الهوية للطالب.

أكتب اسم المدرسة.

تحديد وظيفة ولي الأمر.

مراجعة بيانات الطالب المستجد.

تقديم الطلب.

جدير ذكره أن العمر الموحد لقبول طلاب الصف الأول الابتدائي هو عمر ٦ سنوات، مع أول أيام الدراسة، وبحد أدنى لمن ينقص من عمره ٣ أشهر، كما ولمن أكبر من سن ٧ سنوات يتم تقديم ما يفيد أن الطالب لديه مهارات.