رابط إعلان نتائج القبول المركزي بالعراق لطلاب الدور الثالث 2020-2021 عبر “dirasat-gate.org”

إعلان نتائج القبول المركزي بالعراق إلكترونياً، لطلاب الدور الثالث 2020 والذين لم تظهر لهم نتائج القبول بالدور الأول والثاني، فقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، عن ظهور النتائج اليوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من يناير 2021، فعقب إعلان نتائج السادس الإعدادي الدور الثالث 2020، بدأ البحث عن موعد وطريقة التسجيل للدخول للجامعات، وقد حددت وزارة التعليم العالي رابط إلكتروني “البوابة الإلكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة”، لكي يتم تسجيل رغبات الطلاب عليها حسب الدرجات الحاصلين عليها، واليوم نحن معكم لعرض رابط استخراج نتائج القبول المركزي وتفاصيل الدخول عليه.

الدخول على موقع البوابة الإلكترونية “dirasat-gate.org“.

الضغط على مربع مركز التحميل.

لتظهر البيانات بالتفصيل.

رابط نتائج القبول المركزي لطلاب الدور الثالث 2021نتائج القبول للدخول للجامعات بالعراق

يستطيع نحو 16433 طالب وطالبة من الناجحين بالدور الثالث التعرف عن نتائج القبول المركزي اليوم، مضاف إليهم نحو 1140 طالب وطالبة ناجون من الدور الأول والثاني بالسادس الإعدادي 2020، حيث أكد الدكتور حيدر العبودي، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعراق، على أن إجمالي الطلبة المسجلين على البوابة الإلكترونية للتنسيق بلغ نحو “17573” طالب وطالبة بجميع الأدوار.

أن يتم التسجيل لبيانات الطالب كاملة وبدقة.

أن يتم الاختيار حسب الحدود الدنيا للتنسيق.

كتابة الاختيارات ومراجعتها قبل تأكيد التسجيل.

شروط القبول بالتنسيق عبر الاستمارة الإلكترونيةوزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية

تعتبر من الوزارات الهامة التي تتعامل مع فئة مهمة وهم الطلاب منذ دخولهم للمرحلة الجامعية وحتي تخرجهم، فهي تسعي دائماً لتقديم كل الوسائل الداعمة للطلاب وخاصةً الوسائل الإلكترونية، فمع بداية مرحلة الدخول للجامعة يتم التقديم من خلال الاستمارة الإلكترونية للتنسيق، وتقوم الوزارة بفحص الطلبات المسجلة والاختيار حسب النسبة المحددة للقبول بكل جامعة وكل كلية، ثم تتابع الوزارة الطلاب خلال العام الدراسي بتوفير الكتاب الجامعي والأساتذة الجامعيين، كما يتم الآن التعليم عن بُعد نظراً للوضع الحالي من تفشي فيروس كورونا.