محمد بن سلمان يعلن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة السعودي

أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية.

وقال الأمير بن سلمان، خلال مؤتمر صحفي، "صندوق الاستثمارات العامة يعمل على ضخ استثمارات بتريليون ريال خلال السنوات المقبلة".

وأضاف "صندوق الاستثمارات ضاعف أصوله إلى 1,8 تريليون ريال، وقد حقق إنجازات ضخمة بنهاية 2020".

وتابع "صندوق الاستثمارات ضاعف أصوله إلى 1,8 تريليون ريال".